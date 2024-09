La singularidad de Por Andalucía: del conflicto entre Podemos e IU al entendimiento

Superado el ecuador de la legislatura en Andalucía, los cinco diputados de Por Andalucía, tres de Podemos, una de Más País y la portavoz, Inma Nieto, de IU, trabajan hoy con normalidad, según expresan a Público portavoces de los tres partidos.

Llevan un tiempo, explican, trabajando en ello ya, más de un año, y hace escasas fechas lo visualizaron, con la entrada en la portavocía adjunta de Alejandra Durán, de Podemos, en lugar de Esperanza Gómez, de Más País, que se mantiene como representante de la coalición en la Mesa de la Cámara, sin voto pero con voz. Este relevo se hizo también con el acuerdo de Más País, según todas las fuentes consultadas por Público, también en ese partido.

Cuando arrancó Por Andalucía, hace más de dos años ya, justo antes de las andaluzas del 19 de junio de 2022, lo hizo con una profunda bronca por el control de la coalición, después de haberse lanzado la candidatura con momentos de puro vodevil político: Podemos quedó fuera oficialmente de la coalición y sus miembros acabaron por entrar en las listas como independientes.

Aquello parecía destinado a un fracaso precoz, pero, como en los versos de la canción de Joaquín Sabina llamada Rebajas de enero: "Contra pronóstico, han ido pasando los años / tenemos estufa, dos gatos y tele en color / si dos no se engañan, mal pueden tener desengaños".

Ahora, con el rodillo de la mayoría absoluta y el avance de las políticas de derechas del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha ganado espacio la responsabilidad y los cinco parlamentarios están coordinados. El ambiente, sin ser la panacea, es, podría decirse, habitable, según las fuentes consultadas por Público.

"Lo de Alejandra es fruto de todo un trabajo previo, de coordinación desde hace más de un año. Parece que es un acuerdo de mesa camilla, pero no. El inicio fue duro, pero hemos puesto de nuestra parte para lograr una normalización. Estamos priorizando el trabajo y, sobre todo, la denuncia de los ataques a los servicios públicos del Gobierno de Moreno Bonilla", asegura a Público la secretaria de Organización de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez.

"Andalucía ha resistido mejor, ha mantenido el espacio, que es singular, que no es Sumar, es Por Andalucía. Se ha creado la posibilidad de que en este curso político las relaciones y el trabajo se asienten de manera natural", aseguran fuentes de la dirección de IU.

"Por Andalucía no es Sumar. Somos los que somos. Sumar no está. Aquí nos respetamos y podemos hacer política", reflexiona Martínez.

El futuro: las próximas autonómicas

En Madrid, Podemos fue en solitario a las europeas y trabaja con su propia lógica, independiente, en el Congreso de los Diputados desde el grupo mixto. "Nosotros estábamos de acuerdo con estatal. El trabajo de las diputadas en Madrid ha dejado en evidencia que Podemos tiene su propia línea política. Este país lo necesita", afirma Martínez.

Cada elección es diferente, la ciudadanía sabe muy bien lo que vota en cada ocasión, pero es inevitable acudir a la última referencia electoral: el resultado de las europeas. Por un lado, se presentó Sumar, donde iba IU, y, por otro, Podemos. En Andalucía, el resultado fue el siguiente: Sumar obtuvo el 5,09% de los sufragios y Podemos, el 2,79%.

Todos saben que ir por separado en unas autonómicas, donde se cuentan ocho circunscripciones, una por provincia, y con la necesidad de alcanzar, como mínimo, en torno a un 6-7% de los votos para obtener un diputado, complicaría mucho el escenario.

Sin embargo, nada está escrito. "Ahora queda construir un proceso político, que es la parte difícil. La unidad no es algo que venga determinado solo por tener un grupo parlamentario, sino que hay que ponerse a remar juntos", analizan en IU.

"Hay mucha clave interna de las distintas fuerzas políticas. En las coordenadas de la ruta, llevamos una inercia y esa inercia hay que cuidarla", agregan las fuentes de IU.

"No es poner la calculadora. Esto tiene condiciones de partida más ilusionantes. Es cierto que ninguna fuerza tiene que salirse de donde ya está. El ecosistema político andaluz tiene su propia lógica. Esto no es un acuerdo de dirigentes en Madrid. Esto tiene que ver con una música que hemos ido tocando de manera propia", afirman en IU.

"No somos una excepción. Estamos juntos, con IU, en 12 de 17 Comunidades Autónomas y en 40 de 52 provincias. Nos centramos en el presente. Es la única base para hablar a futuro de nada. Y cuando llegue el momento, hay que hablar. Nosotras nos vamos a ceñir al documento aprobado [por los inscritos]", asegura Martínez a Público.

Ese documento, del que en Podemos no se van a mover, aseveran, dice lo siguiente: "Podemos trabajará para llegar a acuerdos electorales de unidad con todas aquellas fuerzas con las que se compartan determinados objetivos", siempre que se den tres condiciones.

Por un lado, que la confluencia "resulte útil, conveniente y eficaz desde el punto de vista político y electoral". Por otro, que "exista respeto mutuo a la autonomía de las distintas fuerzas políticas que conforman la correspondiente coalición". Y, por último y muy importante, porque este sería el modo de elegir el o la cabeza de cartel: "Las listas de las candidaturas se conformen siempre mediante primarias abiertas sin restricciones y sin vetos".

IU Andalucía también ha aprobado un documento, su último informe político, de hace unos días, en el que se recoge, bajo el epígrafe Alzar una alternativa para Andalucía, la idea de que "este curso político será crucial para desalojar al PP del Gobierno andaluz".

Y se añade: "Junto a la labor de oposición rigurosa hemos de ofrecer y confeccionar con la ciudadanía andaluza una alternativa programática sobre la que construir alianzas sociales y políticas, y que sea la bandera de una candidatura amplia para las próximas elecciones autonómicas".

Luego, se explicita: "Por ello, en este curso político es importante que Por Andalucía despliegue un proceso participativo para elaborar un programa electoral y una candidatura ilusionante con capacidad de componer una mayoría progresista y de gobierno en Andalucía. Sin prisa, pero sin pausa".

"Por Andalucía es una garantía de amplia confluencia de fuerzas políticas de izquierdas, andalucistas, ecologistas, feministas y pacifistas con capacidad de ensancharse y de sintonizar con la mayoría social que está llamada a quebrar la continuidad de la derecha en el Gobierno andaluz", remacha el documento de la dirección de IU.

En Podemos no hay prisa, después de haber pasado por momentos muy difíciles. Y de nuevo, se remiten al presente: "Ahora estamos en fortalecer la marca Podemos, en una tarea de trabajo interno y también hacia el exterior, con los colectivos sociales en cada municipio". En otoño, en noviembre probablemente —aún tienen que cerrar las fechas definitivas— el partido celebrará su Asamblea andaluza.