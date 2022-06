Arranca la campaña en la que el PP pretende consolidar Andalucía como su feudo

A las cero horas de este viernes arranca la campaña electoral en la que Juanma Moreno, presidente y candidato del PP, busca consolidar el cambio que se produjo en 2018 y trocar el tradicional feudo socialista, Andalucía, que durante 37 años fue el principal granero de votos, en una fortaleza del PP.

Esta es la gran incógnita de estas elecciones. ¿Acertarán esta vez las encuestas que en Andalucía ya fallaron en 2012, quitándole al PP de Javier Arenas una victoria que ya acariciaban, y también en 2018, cuando ninguna alertó de que el PSOE perdería el Gobierno después de la pírrica victoria de Susana Díaz y la irrupción de Vox que, junto con PP y Ciudadanos, llevaron a su inesperado desalojo de la Junta?

Si aciertan, en apenas tres años y medio, Moreno (y su equipo, en particular el consejero de la presidencia Elías Bendodo) le habrán dado la vuelta como un calcetín a una comunidad que siempre, hasta 2018, había votado mayoritariamente a la izquierda.

Los socialistas, ahora dirigidos por Juan Espadas, buscan mantener el primer puesto y luchan contra la desmovilización de su electorado, a lomos del agotamiento del proyecto después de 37 años, escándalos de corrupción, bien amplificados por el PP, incluidos en el debe. Espadas lo dijo este jueves en Jaén en el arranque de campaña: "Esto va de motivar, de ilusionar y de trasladar mensajes [que lleguen a la gente]".

Para ello, los socialistas tratan de desdibujar el prestigio que Moreno ha tratado de labrarse en estos años y se han agarrado a las banderas tradicionales de la izquierda, la sanidad y la educación públicas, que, sin embargo, descuidaron en sus últimos años en el Gobierno.

"Ha llegado la hora de movilizare, de salir con ilusión, con ganas, con una sonrisa a la calle". Espadas recordó que el PSOE de Andalucía" es el PSOE que tiene 47.000 militantes, en todos y cada uno de los rincones de Andalucía, capaces de entender cuando Andalucía llama".

El candidato socialista reivindicó un PSOE "fuerte, unido, centrado en lo importante, lo prioritario, en la sociedad andaluza y sus necesidades". Y advirtió de que las autonómicas "marcarán el destino de las próximas elecciones municipales y seguramente de las generales": "Si votamos todos, ganamos estas elecciones", dijo Espadas.

Diferentes vibraciones

Si el ambiente de los mítines sirve para algo, el de Espadas en Jaén transmitía, este jueves por la tarde, por momentos muy diferentes vibraciones a las que expresaba al mismo tiempo el mitin de Juanma Moreno, en Málaga, en el que el presidente, rodeado de banderas de Andalucía y de España, emitía una sensación de euforia contenida. "Estoy bendecido ya por todos los santos", llegó a bromear, por todo el cariño que dice recibir en la calle. "Os quiero muchísimo a todos, de corazón", decía Moreno, entre gritos de "presidente, presidente".

Este es un resumen de las ideas, que apelan a las emociones, que trasladó: "Yo no tengo varitas mágicas, solo puedo hacer una cosa, poner ilusión y rodearme de los mejores". "Tenemos unas ganas de comernos el mundo que no nos para nadie". "Son 14 días, muchos me dicen, Juanma, esto está ganado. No nos confiemos, no hemos ganado. Nadie puede quedarse en casa el 19 de junio".

Juan Marín, candidato de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, al que las encuestas dan por desahuciado, alertó este jueves de la posibilidad de que Andalucía acabe por "volver a otro régimen, pero ahora de derechas" y que con un pacto del PP con Vox Andalucía "se convierta ahora en el cortijo de la derecha".

La izquierda, que acude partida en dos –Por Andalucía y Adelante Andalucía– ha andado a la gresca hasta las mismas puertas de la campaña –jurídicamente Podemos no existe en estas elecciones– y Por Andalucía trató de echar de los debates electorales a Teresa Rodríguez, pero la Junta Electoral de Andalucía no lo permitió. Aunque le quedaba la posibilidad de presentar un recurso a la Junta Electoral Central, Por Andalucía ha renunciado a hacerlo y Rodríguez estará en los debates. El espectáculo que ha dado la izquierda en esta legislatura después de haber logrado acudir unida en 2018 puede llevarles a perder varios escaños respecto a los 17 que lograron hace tres años y medio.

Inma Nieto, candidata de Por Andalucía, afronta así el mismo problema que Espadas, la falta de expectativas de sus posibles votantes. "Mucha gente está desmovilizada porque le están contando lo de las encuestas, les dicen que está todo hecho. Hay que levantar la cabeza. Si todos y todas nos ponemos al compás vamos a liderar el bloque de progreso", dijo este jueves Nieto.

Teresa Rodríguez se envolvió en la bandera de Andalucía y dejó un recado también a Por Andalucía: "Andalucismo a pesar de todo, a pesar de la derecha que viene de fuera a insultarnos y a imitar hasta el acento, de la que desmantela los servicios públicos como sanidad y educación, a pesar de la izquierda que ensució con su corrupción nuestro sueño de pan y alegría y también, a pesar de la izquierda que nos ha querido robar hasta la voz".