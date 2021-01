La polémica sobre los streamers y youtubers que han trasladado su residencia a Andorra para evitar pagar impuestos ha llegado a la política. Esta semana conocíamos que Rubén Doblas Gundersen, alias el Rubius, tiene intención de mudarse allí con su novia, donde ya residen otros famosos creadores de contenido en la red con millones de seguidores. "Todos mis amigos están ahí", señaló. "Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique, pero la gente muchas veces habla sin saber. Sé que va a pasar y no me preocupa".



Los youtubers suelen cotizar como autónomos, por lo que no se conocen de manera oficial cuáles son sus beneficios, aunque las estimaciones señalan que el Rubius ingresa más de cuatro millones de euros al año. Según la legislación española, el gravamen de IRFP se encuentra en el 47% a partir de los 300.000 euros anuales. En Andorra se sitúa en el 10%.

Preguntada sobre qué tienen que hacer los servidores públicos para evitar este tipo de prácticas, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha evitado censurar a los youtubers que se sirven de este —legal— mecanismo. "Le puedo decir que nosotros donde gobernamos podemos recaudar más y podemos garantizar mejores servicios públicos con unas políticas fiscales adecuadas", han sido sus primeras palabras en rueda de prensa.

La dirigente ha citado como ejemplo la Junta de Andalucía, donde Cs gobierna junto al Partido Popular —apoyados desde fuera por Vox— desde hace dos años. "Allí hemos demostrado que si uno elimina gasto superfluo y baja los impuestos a la clase media trabajadora y a los autónomos puede recaudar más y fortalecer e incrementar los presupuestos de los servicios públicos", ha proseguido. A su juicio, "esa es la vía" que propugna Cs, "junto con la lucha contra el fraude fiscal y muchísimas medidas, que hacen que la política fiscal sea mucho mejor que la que tenemos ahora en España".

Ana Pastor (PP): "No estoy a favor de que la gente se vaya de España para no pagar impuestos"

La vicesecretaria de política social de PP, Ana Pastór, aseguró recientemente en TVE que ella no está a favor de que la gente "se vaya de España para no pagar impuestos" y señaló que los servidores públicos debían "hacer mucha pedagogía" al respecto. "Diría que esto es una obligación de la sociedad, todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad que es pagar impuestos, para garantizar una sanidad, una educación, que se paga con ellos".

Pastor reconoció que no conocía la existencia de el Rubius, pero insistió en que desde la clase política hay que "generar un entorno jurídico para que los jóvenes tengan oportunidades y puedan trabajar aquí" con un sistema de impuestos "para garantizar oportunidades". "Tenemos que tener un sistema de impuestos que quien más tenga pague más y quien no tenga no pague".



La líder de En Comú Podem en Catalunya y candidata a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, dio un paso más allá y criticó esta extendida práctica entre la comunidad youtuber a través de su cuenta de Twitter. "Si cuando enfermáis vais a la sanidad pública, cuando os quedáis sin trabajo vais al paro y cuando seáis mayores tendréis una pensión, ¿por qué, @vegetta777, @WillyrexYT, @TheGrefg y @Rubiu5, cuando ganáis dinero os vais a Andorra?", escribió.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, compartió las palabras de otro conocido streamer, Ibai Llanos, que en su caso se mostró totalmente de acuerdo con pagar los impuestos que le corresponden en España y que aseguró que es normal que las rentas más altas tengan que contribuir más. "Estos dos minutos hacen más que 40 años de campañas tributarias", apostilló Rufián.