La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este viernes extender la lista conjunta con el PP en Catalunya -anunciada este miércoles- a Galicia y el País Vasco."Tenemos tres retos fundamentales para la historia, tres territorios con graves amenazas populistas y nacionalistas en los que va a haber elecciones", ha manifestado. "Ante esta situación podemos hacer dos cosas: seguir mirando para otro lado como desgraciadamente se ha hecho este país durante 40 años o enfrentarnos con sentido de Estado, con valentía y con generosidad. Yo lo tengo muy claro", ha señalado la candidata a presidir el partido.



Arrimadas ha pedido una reunión extraordinaria a la dirección de Ciudadanos —en manos de una gestora provisional hasta el congreso de marzo— para decidir y debatir si tejer acuerdos en estas tres comunidades: "Esto no es solo coherente con lo que yo pienso y es coherente con la estrategia definida por mi partido, Cs siempre será un partido que busque acuerdos con los constitucionalistas", ha inquirido la portavoz. "Lo hacemos porque nunca jamás ha habido un Gobierno central como el de ahora", ha justificado.

"Lo hacemos porque nunca jamás ha habido un Gobierno central como el de ahora", justifica ahora Arrimadas

La formación naranja siempre se había negado a confluir con el PP más allá de Navarra. Entonces, explicaban la alianza por la presencia de otro partido, UPN, que actuaba como nexo de unión entre ambas formaciones. El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, descarta tajantemente exportar esta alianza a otros territorios: "España Suma pero la corrupción resta", decía.

Arrimadas ha bautizado la coalición como "Mejor Unidos" y ha asegurado que en cada territorio podrían estudiarse "diferentes fórmulas" con alianzas pre y poselectorales, con la lista conjunta como opción prioritaria. Asimismo ha señalado que estaría "encantada" de que el PSOE "rectificara" y se uniera a la propuesta: "Hay muchos socialistas más cómodos con esta fórmula que con la de Navarra", ha inquirido.

Arrimadas exige un acuerdo en las tres comunidades

La jerezana no cuenta con que Vox se una a la coalición: "Ellos mismos se han autodescartado de manera tajante y, además, no sorprenderá la coherencia de Ciudadanos. Si no nos abrimos a hacer gobiernos de coalición con Vox, no nos abrimos a hacer coaliciones electorales". Aun así, ha manifestado sentir "mucho respeto" por los votantes del partido ultraderechista.

Asimismo, la condición principal para que la alianza pueda llevarse a cabo es que debe haber un acuerdo en los tres territorios. Esto sitúa el foco en el presidente gallego, el popular Alberto Nuñez Feijóo, contrario a esta fórmula: "La amenaza de que Galicia tenga un Gobierno nacionalista es absolutamente real y cierta. Y corregir las cosas que se puedan corregir. Para nosotros es una oportunidad intentar buscar la fórmula de Mejor Unidos también allí e intentar corregir cosas que creo que se pueden corregir", ha señalado Arrimadas.