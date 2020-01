La portavoz de Ciudadanos y candidata a presidir el partido, Inés Arrimadas, se muestra favorable a ratificar una alianza con el Partido Popular para las elecciones en Catalunya. Arrimadas ha asegurado que "siempre va a anteponer los intereses del país a los del partido" y que el momento actual "requiere colaboración con diferentes fórmulas" con los "partidos constitucionalistas". El exlíder del partido, Albert Rivera, siempre se había mostrado reacio a coaligarse con el PP más allá de Navarra, a pesar de las insistentes ofertas de su presidente, Pablo Casado.

"Siempre, siempre, siempre voy a poner los intereses de mi país por delante de los de mi partido", ha señalado Arrimadas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum de su compañero de partido y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado: "Cs es un partido útil, responsable, que piensa en España". Asimismo, Arrimadas ha puesto el foco en cambiar la ley electoral: "La ley electoral en Catalunya nos mata".

La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos ha manifestado que "siempre" apostará por acuerdos "con constitucionalistas", y ha criticado la negativa de PSOE y PP a pactar la investidura de Pedro Sánchez mediante la "vía 221". Arrimadas considera que el PP prefiere "dejar" que Sánchez e Iglesias gobiernen y que "lo hagan muy mal" para después "solucionarlo" ellos.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apelado a "analizar todos los escenarios" en Catalunya

A la convocatoria también ha acudido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha apelado a "analizar todos los escenarios, porque el reto más importante no es ni PP ni Cs, es vencer al independentismo, y no se puede descartar ningún escenario". Por su parte, Aguado ha defendido que la diputada Ciudadanos, Lorena Roldán, es la "mejor candidata de Cs" aunque no ha confirmado que vaya a ser ella la cabeza de lista, a pesar de haber ganado las primarias: "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente".



Hace unos meses la respuesta a concurrir con la plataforma 'Catalunya Suma' junto al PP era un 'no' retundo por parte de la formación naranja, pero desde el batacazo electoral del pasado 10 de noviembre, Ciudadanos lucha por su supervivencia política. El pasado miércoles el compañero de filas de Arrimadas y jefe de la oposición, Carlos Carrizosa, aseguró que Ciudadanos está "explorando todas las vías" lo que se traduce en "alianzas pre y post electorales" en Catalunya.

Arrimadas, a Igea: "A ese señor cuando no le gusta algo dice que el partido es leninista"

Arrimadas también ha dedicado unas duras palabras al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, enmarcado en el sector crítico, y que ya ha mostrado su rechazo a la coalición con el PP: "Este país está demasiado metido en dos trincheras y necesita gente que esté en el medio, que sea valiente, que salga de las trincheras. Ese es el espacio de Ciudadanos, con ese mensaje ganamos las últimas elecciones en Catalunya haciendo un mensaje para todos, integrador, y no sumándonos a una parte del espectro político".

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso le ha respondido que "no se puede pretender querer un partido de baronías conmigo de presidenta. A este señor cuando no le gusta algo dice que el partido es leninista, que estamos en muerte crítica". La candidata a las primarias ha repetido que no quiere "un partido con 17 PSC": "Pido al señor Igea que se presente en el congreso porque no solo se va a ver quién lidera el proyecto, sino con qué equipo, qué modelo de partido y qué manera tienes de afrontar los problemas dentro del partido"

Arrimadas ha defendido un sistema en el que "se tomen las decisiones de abajo arriba", para que "los afiliados de los territorios puedan participar", pero donde el Comité Ejecutivo también pueda actuar allí donde los cargos de Ciudadanos "no estén persiguiendo el interés general".