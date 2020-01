El expresidente del Gobierno José María Aznar y el líder del PP, Pablo Casado, han participado en un foro organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid bajo el nombre "España ante un cambio de régimen". Ambos dirigentes han compartido reflexiones y Aznar no ha dudado en trasladarle públicamente al actual presidente popular la que debe ser, a su juicio, la estrategia a seguir esta legislatura como líder de la oposición: "En esta situación de cambio de régimen, Pablo tiene que confrontar al Gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar a Vox como si el Gobierno no existiera".



El exjefe del Ejecutivo ha asegurado que le unen "muchas cosas" con Casado: "Es mi jefe político y llega a la presidencia del PP con los mismos años que yo llegué. La diferencia a su favor es que es mucho más listo y la diferencia en contra es que la situación es mucho más complicada (...) Pablo ha recibido un mundo fragmentado y eso muy complicado", ha señalado, repitiendo las palabras pronunciadas en la convención nacional justo un año.



Tanto Casado como Aznar han defendido que la solución a la división del espacio "a la derecha del PSOE" pasa por una refundación del "centroderecha" que incluya a Ciudadanos y Vox: "La fragmentación conduce inexorablemente a la derrota", ha expresado el presidente de FAES, criticando la posición de ambas formaciones por no ser "generosas" ni "hacer esfuerzos por integrar ni por sumar" sino por querer "perpetuarse" aunque sea "a costa de la debilidad y a costa de la derrota'".

Casado: "Si hiciéramos un recuento en urna de los votos de Cs y PP el 10-N, ahora yo estaría formando gobierno y Rivera sería vicepresidente"

El líder del PP ha fijado su objetivo en atraer a Cs mediante la fórmula España Suma durante estos meses y ha explicado algunos de los gestos que su partido ha tenido con la formación naranja: "En esto tengo la tranquilidad de que toda España ha visto que lo hemos intentado. Si hiciéramos un recuento en urna de los votos de Cs y PP el 10-N, ahora yo estaría formando gobierno y Rivera sería vicepresidente. Habría habido un efecto arrastre de Vox y sacado a personas de la abstención".

Casado ha asegurado que no quiere que el PP se "disfrace" y reniegue de su pasado. Al contrario, considera que los que se "disfrazan del PP" y "corean sus temas al karaoke" son los dirigentes del partido naranja y la formación ultraderechista. Sin embargo, el líder del PP se ha negado a calificar a ninguno de ellos como populistas, a pesar de haber tildado a Vox de ese modo en otras ocasiones.

Casado: "La izquierda quiere una oposición con una mordaza"

Tras las incomodidad que despertó entre sus propias filas la dura intervención que protagonizó durante la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, Casado ha señalado que "la izquierda intenta teñir de crispación todo lo que sea llevarles la contraria, quieren una oposición adocenada, con una camisa de fuerzas y una mordaza, no vaya a ser que crispes", ha inquirido. "No damos a basto en solo 10 días de Gobierno, pero claro la oposición no puede hacer nada, porque crispa. Hay que dar la batalla de las ideas. La moderación es en el tono, no en el fondo".



"¿Quién está en contra de pagar menos impuestos, de vivir en un país unido, de que no te expropien tu casa en la playa porque está vacía? ¿Quién está en contra de que no te frían a trabas para que tu empresa vaya mejor? Eso es de izquierdas o de derechas? Es de sentido común", ha concluido, lo que ha despertado el aplauso del auditorio repleto de estudiantes y otros dirigentes políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el exministro Josep Piqué.