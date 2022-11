Asens: Podemos, IU y los comunes no conocían los detalles de la reforma de la sedición "para evitar filtraciones"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no dieron detalles a ninguna de las direcciones de los partidos del espacio confederal acerca de la reforma del delito de sedición para evitar filtraciones que pusieran en peligro el pacto.

Así lo ha explicado este lunes el propio Asens durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Antes de esta comparecencia, también han hablado los portavoces de Podemos María Teresa Pérez y Pablo Fernández, que han asegurado que en la formación morada "no conocíamos la negociación, se ha llevado desde la vicepresidencia" segunda.

El diputado ha precisado que ninguno de los partidos del espacio, tampoco Izquierda Unida ni los comunes, conocían los "detalles" de la reforma del Código Penal sobre el delito de sedición pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC. "Por una cuestión de discreción, para evitar filtraciones, no se informó a las direcciones de los partidos. Podemos sabía qué se estaba hablando en esa negociación porque no es una cuestión nueva; había esa información, lo que no había era el detalle de las negociaciones", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que "si ha podido pasar esto" (un acuerdo entre todas las partes para derogar el delito de sedición "es porque todos los implicados hemos sido muy cuidadosos a la hora de informar de los detalles sobre esa negociación".

Más allá de la información que tenía Podemos acerca de la negociación, los de Ione Belarra han mostrado su "preocupación" porque la reforma "introduzca algunos elementos para criminalizar la protesta pacífica", y han avanzado que podrían presentar una enmienda durante su tramitación parlamentaria para evitar esta situación.

Desde Podemos y desde algunos colectivos y movimientos sociales se ha apuntado que la iniciativa registrada el viernes por el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de ERC, más allá de derogar el delito de sedición, introduce el delito agravado de desórdenes públicos, lo que podría amenazar determinadas acciones relacionadas con protestas pacíficas.

Asens: "No hablamos de protestas pacíficas"

Sin embargo, Asens ha insistido este lunes en que "el delito de desórdenes públicos ya existía, antes se tenía que hacer en manifestaciones o reuniones numerosas. El artículo 557 bis (del Código Penal) hablaba de agravar las penas en reuniones numerosas; ahora se ponen otros requisitos, pero estamos hablando de violencia. Se está engañando a la gente cuando se dice (que la iniciativa registrada) afecta a la desobediencia civil, que es pacífica".

"El delito de desórdenes públicos", ha proseguido, "hace referencia a desórdenes públicos que requieren violencia, intimidación; no hablamos de protestas pacíficas. La desobediencia civil no puede encuadrarse en ningún delito, eso hay que aclararlo. Cuando se persigue un desorden público en el contexto de una manifestación, donde un grupo de personas decide alterar el orden público quemando contenedores, por ejemplo, eso es algo diferente, no hay ningún estado de Europa que no responda ante eso", ha explicado Asens.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha avanzado que presentarán una enmienda al texto registrado el viernes "porque creemos que hay delitos que hay que adaptar a la realidad actual y uno de ellos es sobre los derechos de los trabajadores", aunque no ha querido dar más detalles.

Preguntado sobre si apoyarán una eventual enmienda de ERC para reformar también el delito de malversación, Asens ha asegurado no conocer las intenciones del partido independentista, pero no se ha cerrado a introducir cambios en este tipo penal: "La reforma del PP se hizo ad hoc para perseguir al independentismo. La malversación es un delito fundamental para perseguir la corrupción y debe seguir existiendo en el Código Penal, pero actualmente es un cajón desastre. La cuestión es diferenciar cuando hay lucro personal y cuando no lo hay, porque la respuesta del Código Penal no puede ser la misma en ambos casos", ha zanjado.