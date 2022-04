La asesora del Ministerio de Igualdad acusada de ser la cuidadora de los hijos de Montero e Iglesias pide el archivo 

El juez Juan José Escalonilla ha recibido un escrito de la defensa de Teresa Arévalo, directora adjunta de Gabinete en el Ministerio de Igualdad, en el que solicita el archivo de la causa sobre su presunto papel de cuidadora de la hija mayor de la ministra Irene Montero y Pablo Iglesias en 2019. "Se han practicado todas las diligencias posibles para encontrar indicios de los hechos imputados a mi representada, sin que ninguna de ellas haya podido corroborar, porque es falso, que desempeñara labores de niñera", consta en el escrito, al que ha tenido acceso Público.

Esta línea de investigación por presunta malversación abierta a raíz de la denuncia de Mónica Carmona, antigua responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, se centra en si Teresa Arévalo, dirigente de la formación morada, actuó como cuidadora de la hija de Montero con fondos del partido.

Carmona denunció que Montero usaba "habitualmente" a Arévalo para cuidar de su hija. En concreto, contó que ambas hicieron un viaje a Alicante el 20 de octubre de 2019 para asistir a un mitin electoral y que, cuando la dirigente 'morada' tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.

Pero Mónica Carmona no aportó pruebas, sólo indicó que se trataba de un "secreto a voces" y que le había llegado una "denuncia interna confidencial", pero no ha desvelado el nombre del denunciante. Aún así el juez decidió abrir diligencias previas.

La defensa sostiene que "la apertura del procedimiento se realizó sobre la única base de una denuncia (...) ayuna de cualquier indicio probatorio que la sustentase". Además expone que "Teresa Arévalo es dirigente de Podemos casi desde su fundación y sigue siéndolo a día de hoy, habiendo ocupado multitud de cargos y desempeñado numerosas tareas en el mismo".

Los diferentes testigos que han declarado han dejado claro que Teresa Arévalo no se dedicaba a cuidar a la hija de la ministra. Incluso una exempleada, con "animadversión" contra Irene Montero, como consta en el escrito, declaró que Arévalo era diputada y que no cuidaba a los hijos de la ministra. La exempleada, del área de Logística, declaró además que no acudió a ningún acto en el que Arévalo cuidara a los hijos de Irene Montero.

Esa misma exempleada de Podemos señaló, sin embargo, a otra persona como la ciudadora de los pequeños: a una exempleada del Gabinete de Prensa de Podemos en el Congreso de los Diputados, Gara Santana. Tampoco esta vez se han aportado pruebas, pero el juez Escalonilla ha citado como investigada a la periodista como presunta niñera, el próximo 10 de mayo.

La defensa de Teresa Arévalo considera que ha quedado probado que el viaje a Alicante, que Carmona señaló como una de las ocasiones en las que la entonces coordinadora del Gabinete de Montero le cuidó a su hija, fue con motivo de un acto electoral siendo Arévalo candidata de Podemos por Toledo.



"El perjuicio sufrido por Teresa Arévalo tras un año de constantes referencias mediáticas que únicamente aluden a ella como "la niñera" o "la nanny" es indiscutible, y tenemos la convicción de que el juzgado va a poner fin al mismo acordando el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento respecto de mi

representada", expone la defensa.