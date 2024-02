Una asociación de transportistas ratifica que se une a las protestas agrícolas con un paro indefinido

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes, ha ratificado esta tarde la decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario.

En un concentración en los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid -que ha comenzado con unas 200 personas y a la que se han ido sumando más agricultores y transportistas con chalecos amarillos- se ha ratificado esta decisión avanzada esta pasada semana y a la espera de que el Gobierno escuche sus reivindicaciones.

La ganadera Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F también convocante de esta reunión, ha asegurado a los medios esta tarde en la zona que no se trata de "ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos".

Guzman ha insistido en que el "ministro de Agricultura tiene que juntarse con el de Transporte y que cuando logren sus reivindicaciones volverán a sus casas".

El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ha acusado esta mañana al Gobierno de "abocarles al conflicto por no sentarse a escuchar".

La plataforma, que en marzo de 2022 promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución, da este paso sin el respaldo del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), el órgano interlocutor del sector con el Gobierno, en el que no está representada.

La quinta jornada de protestas agrarias ha transcurrido este sábado sin incidentes, con algunos cortes de carreteras en distintos puntos de España.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han informado de que en las carreteras de la Comunidad no se han producido hasta esta tarde cortes de tráfico ni incidentes reseñables como consecuencia de movilizaciones agrarias.

La gente concentrada en los alrededores del estadio Metropolitano portaba banderas de varias comunidades y se ha mostrado indignada por la situación que atraviesa el campo.