Tras la pista ultra de Vox en las protestas no comunicadas de los agricultores

Aunque a menudo se usan de manera análoga, partidista y político no son ni significan lo mismo y detrás de las revueltas agrarias "espontáneas" que precedieron a las oficiales —porque estaban comunicadas y las lideran las principales asociaciones de agricultores y ganaderos— ha habido, aprovechando el descontento del campo, intenciones políticas e injerencias partidistas. Hay pistas. Son claras. Y llevan al totum revolutum de negacionistas climáticos, antivacunas y líderes ultras que sirven de caldo de cultivo a la extrema derecha.

"Ojalá estuviéramos nosotros detrás. Ojalá tener esa capacidad de convocatoria", respondía esta semana un alto dirigente de Vox al ser preguntado por los vínculos de su partido con algunos de los autoerigidos portavoces del sector agrícola y ganadero. Esos nombres propios son los de Lola Guzmán, Xaime da Pena, Víctor Viciedo o Diego Conesa, voceros de Plataforma 6F, y sí hay elementos en sus biografías que les conectan con el partido de Santiago Abascal.

¿Qué es la Plataforma 6F? Con poco más de una semana de vida, 6F es una asociación surgida al calor de las protestas del campo europeo a través de canales de mensajería instantánea y redes sociales. Apenas tiene estructura, pero sus portavoces han conseguido colarse en las televisiones para instigar la rebelión del sector agrario. "Lo que hay ahora son protestas de las redes que desvían el tiro. Ese malestar [entre agricultores y ganadores] lo han calado ellos y han generado un monstruo que a ver quién lo para", dice al otro lado del teléfono Lorenzo Rivera, coordinador general de COAG en Castilla y León, una de las comunidades en las que más conflictivas han sido las manifestaciones.



La conversación se produjo el martes 7 de febrero, un día después de que arrancaran protestas por distintos puntos del país que no habían sido comunicadas a las respectivas delegaciones de Gobierno y dos antes de que lo hicieran las de las grandes organizaciones agrarias

—Asaja, COAG y UPA—, que sí estaban convocadas por los cauces administrativos adecuados. El sector agrario estaba preocupado por el cariz de las protestas.



Los líderes de 6F son ex de Vox cabreados

Pero volvamos a los nombres propios. En un rápido ejercicio de indagación, la red devuelve perfiles con reivindicaciones distintas de las del sector agropecuario. La primera, Lola Guzmán, una valenciana de 52 años que ha asumido el liderazgo de la plataforma y con una actividad prolífica en sus cuentas de TikTok e Instagram. En uno de sus vídeos más recientes —se cuentan por decenas— se refiere a las "élites satánicas" que "quieren implantar una maldita agenda 2030"; en otro, difunde la teoría de los chemtrails; y, en un tercero, habla de los "sindicatos comegambas" al tiempo que atiza a Vox. "No me llaméis más", dice. Es una ex cabreada. Porque Guzmán ha estado dentro del partido de Santiago Abascal y ha alentado también con fervor manifestaciones contra la amnistía hace poco.



Otro nombre es el de Xaime da Pena. Es gallego, abogado y se ha erigido como portavoz jurídico de 6F. Su bufete pagó 40.000 euros para financiar la pancarta de Desokupa contra Pedro Sánchez en las elecciones generales, según publicó El Confidencial. Además, fue el encargado, por ofrecimiento, de la defensa del agresor del ministro de Transportes Óscar Puente en el AVE. También es un exmilitante de Vox que ahora reniega de la formación.



Mismo patrón que el de Diego Conesa, otro ex de Vox que ahora es el portavoz de la plataforma 6F en Murcia. Tan rápido como se puso ante los focos para ser la voz del campo murciano aparecieron vídeos suyos proclamando una "nueva religión, que debe surgir para llegar a entusiasmar a la gente, para regresar a la vida ideal que la naturaleza designó para nosotros, y de la que salimos de forma errónea hace miles de años". Una secta, según medios locales. En la red se empezó a mover un vídeo suyo en el que defendía "probar los excrementos después de que salgan del cuerpo".



Os presento al líder de la tractorada que bloquea Murcia este 6F, Diego Conesa Guerrero. Cofundador de la Orden Prístina para la perfección paradisíaca, impulsor de Ediciones Verdad Absoluta, colaborador de Vox... y coprófago 💩💩💩 pic.twitter.com/3IFdADeJwO — Víctor Egío (@EgioVictor) February 6, 2024

El cuarto en discordia es Victor Pascual Viciedo, impulsor junto a Lola Guzmán de 6F y exportavoz de SOS Rural, una plataforma en defensa del "medio rural" que surgió hace menos de un año y que Vox mimó desde el primer momento y Viciedo llegar a participar en sus actos. Ya no es el portavoz y en su lugar está ahora Natalia Corbalán. Según ha publicado El Confidencial, SOS Rural podría presentarse como partido a las elecciones europeas y disputar el voto agrario a Vox.

Corbalán asegura a Público que "sí es cierto que hay una demanda del mundo rural por articular una plataforma electoral", pero que no es su "objetivo" ahora. Preguntada por los vínculos de SOS Rural con Vox, asegura que no lo hay y que no comparten las "potenciales derivas sin control" en algunas protestas.

Objetivo Ferraz

Ninguno quiere vincularse con Vox de forma directa, pero Vox sí quiere capitalizar a la masa cabreada que les sigue. Además de dar orden a sus consejeros de Agricultura de sumarse a las protestas, los jóvenes de Revuelta —la nueva asociación juvenil de la extrema derecha— no solo animan a los cortes en las carreteras sino que son parte activa de ellas.

La plataforma 6F parece mirarse en el espejo de las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz del mes de noviembre —aparentemente espontáneas, como estas, pero agitadas y orquestadas por grupos ultras en redes sociales—. Tanto, que ha llamado al campo a repetir ese modus operandi y entrar con tractores al centro de la capital este sábado, concretamente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

"Esto es Vox ahora", apunta un alto dirigente del PP. Los de Abascal dicen que "no", que ojalá tener esa "capacidad de mover al campo español", incapaces de disimular una sonrisa sarcástica. Los tentáculos operan solos.