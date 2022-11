¿Se atreverá el PP a impulsar una comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla?

El Partido Popular le dio este martes unas horas a Fernando Grande Marlaska para dimitir y un día a Pedro Sánchez para cesarle. Nada de esto ha ocurrido todavía y los populares vuelven a la casilla de salida sin una decisión en firme sobre la mesa: "Estamos abiertos a todos los escenarios". Una frase repetida hasta la saciedad en Génova para mantener la amenaza de una posible comisión de investigación en el Congreso por la masacre de Melilla que no es el escenario deseado por el PP, reconocen fuentes del partido.

"Al final nos van a obligar a la comisión de investigación", amenazaba una diputada popular este miércoles en los pasillos del Congreso. Pero no será de forma inmediata porque, dice la misma fuente, por ahora el PP va a seguir insistiendo en que ruede la cabeza de Marlaska.

"Lo estamos pensando y los votos para que salga adelante los tenemos", asegura a Público otro diputado de peso del PP que insiste en que es posible que a la tercera vaya la vencida. Porque los de Feijóo se opusieron hasta en dos ocasiones a que el Parlamento impulsase una investigación sobre las muertes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio. La primera en el mes de julio y la última hace menos de 15 días, el 18 de noviembre. Siempre sumando sus votos al PSOE.



Los populares argumentaron entonces que vetaban la comisión a la espera de las explicaciones que pudiese dar el ministro de Interior en la comparecencia que se ha celebrado este miércoles en el Congreso. La cita ya estaba revestida de la máxima importancia pero unas horas antes, la presión sobre Marlaska se redobló tras la publicación de una investigación periodística que afirma que hubo al menos un fallecido en territorio español.

El ministro no se movió un ápice de sus declaraciones anteriores y sostuvo en el hemiciclo que "no hubo que lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional" y que son "acusaciones falsas basadas en conjeturas", "especulaciones" o "insinuaciones". Marlaska se defendió completamente solo porque ningún miembro del Gobierno estuvo presente en el Parlamento durante su declaración.

Las explicaciones del ministro no solo no han sido suficientes para el PP sino que fuentes de Génova consideran que se ha constatado que "sigue mintiendo". ¿Van entonces a apoyar que el Congreso tome la iniciativa e investigue? Feijóo sigue pensándoselo. "Hoy no ha habido nada que nos aleje de esta decisión o de cualquier otra", aseguran fuentes de la dirección nacional.

Lo que sí está decidido es que en ningún caso apoyarían una propuesta de comisión presentada por otro grupo parlamentario, como sucedió con la de EH Bildu. "¿En qué cabeza cabe? Llevaríamos la nuestra", dice un diputado popular. Siempre en condicional porque la cúpula del PP no ha decidido aún el siguiente paso.

Señalan a Europa

Mientras tanto, Génova señala a Europa. Esteban González Pons aseguró este martes que "ante toda Europa, el Gobierno español es mentiroso y la defensa de los Derechos Humanos está puesta en cuestión" y fuentes de la dirección nacional deslizan la posibilidad de que la Unión Europea abra un expediente a España por la actuación en Melilla. Así, creen en el equipo de Feijóo que la dimisión de Marlaska evitaría esta situación.

¿Y si Marlaska dimitiera? ¿Qué vendría después? "El escándalo político se frena", dice un destacado miembro del PP, y luego que todo quede en una investigación judicial, zanja.