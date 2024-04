La ausencia del PSOE deja vía libre a PP y ERC para hacer pinza contra Illa en el Senado

Como en el mes de octubre, el PSOE se ha borrado de nuevo de la Comisión General de Comunidades Autónomas que el PP ha forzado en el Senado para debatir la amnistía y, sobre todo, exhibir su poder territorial. Como entonces, solo ha acudido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que hace seis meses no se quedó a escuchar a los dirigentes del PP y este lunes sí. El escenario es bien distinto con las elecciones catalanas en el horizonte y ERC hizo pinza con los populares contra el el PSC al defender el referéndum de autodeterminación.

Aragonès centró su intervención entres frentes: amnistía, referéndum y financiación autonómica. Eso sí, otorgó un protagonismo indiscutible al segundo de esos elementos. "Más tarde o más temprano, el referéndum será aceptado como una vía para resolver la relación entre Catalunya y el Estado español", que calificó de "autoritario" y "débil".

En tono electoral, Aragonès confrontó directamente con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Salvador Illa, candidato socialista a las elecciones catalanas del 12 de mayo. En un argumento parecido al que esgrime el Partido Popular, el president recordó que el PSOE estaba en contra de la amnistía y que, al final, se ha terminado aprobando. "Con el referéndum haremos lo mismo", avisó en unas declaraciones posteriores ante los medios de comunicación.

Su intervención abonó el discurso de los presidentes del PP. "¿Qué hay de concordia en las palabras de los independentistas aquí?", aseguró Isabel Díaz Ayuso. En la misma línea se pronunció el presidente de Murcia, Fernández López Miras: "No ha aprendido que el chantaje por naturaleza es inflacionista y que el precio a pagar no va a dejar de subir y subir", dijo sobre Pedro Sánchez.



El presidente valenciano Carlos Mazón calificó las relaciones del Gobierno con el independentismo catalán como "un viaje a ninguna parte" y Jorge Azcón, jefe del Ejecutivo de Aragón, habló de la "gran mentira" de la amnistía como ley para la reconciliación. Intervenciones similares a la de María Guardiola, presidenta de Extremadura, que explicó la amnistía con el siguiente símil: "Llaman parada a recoger el balón de la red".



Para Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, se está imponiendo un "pensamiento xenófobo" en Catalunya. "(A los catalanes)se les dice que se preparen para ser extranjeros en su propia tierra y que acepten su servidumbre", zanjó durante su intervención. "Catalunya es de todos como lo es Madrid", dijo también Ayuso.

El "troleo" de Aragonés

Todos se habían conjurado para atacar al PSOE y no tanto a Aragonès, pero las declaraciones que hizo el presidente de la Generalitat la semana pasada asegurando que estaba encantado de ir al Senado a "trolear" al PP escamaron en las filas conservadoras. "Soy yo quien no va a tolerar ningún menosprecio más. A los ciudadanos en general y en particular a los de la Comunidad Valenciana ni se les trolea ni se les humilla", le espetó Mazón.

Más duro fue Azcón, que habló de la "enanez política" de Aragonés. "Olvídese de los Països Catalans", le espetó.



Ni Moreno Bonilla ni Rueda han acudido

Con todo, el desfile de presidentes autonómicos en la Cámara Alta ha tenido importantes ausencias. Ni Juan Manuel Moreno Bonilla ni Alfonso Rueda, dos barones de peso en el partido con sendas mayorías absolutas, han acudido por motivos de agenda. El presidente andaluz estaba con Pedro Sánchez en Sevilla en el acto de colocación de la primera piedra de las obras de la línea 3 del metro de la ciudad.

La presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, la balear Barga Prohens y Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, tampoco han estado. Todos los ausentes delegaron sus intervenciones en otros miembros de su Gobierno.

Ausencia de los socialistas

Ningún presidente autonómico socialista intervino en el debate. Tampoco ningún ministro. El PSOE considera que el PP está haciendo un uso partidista de la institución y no quiere avalar un debate sobre la Ley de Amnistía que no ven constructivo. Una de las pocas voces de la formación que se oyó en la Cámara Alta fue la de Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid y senador, que ha dejado caer que "este debate no es sobre la amnistía ni sobre la financiación autonómica", sino "sobre las elecciones".

Lobato citó, entonces, a Salvador Illa, al que ha señaló como el candidato a batir en las elecciones, toda vez que parte como favorito en las encuestas. Acusó, entonces, a Partido Popular y Esquerra de usar el Senado para hacer campaña y dejó caer que ni Isabel Díaz Ayuso ni Pere Aragonès habrían acudido al Senado si en lugar de la Ley de Amnistía, el asunto a debatir hubieran sido los servicios públicos.