El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Pablo Iglesias con los votos de PP, Vox y Ciudadanos

Los grupos de la derecha y la ultraderecha del Ayuntamiento de Madrid han sacado adelante las propuestas de reprobar al exvicepresidente Pablo Iglesias por ironizar y criticar en La Base la gestión de la Policía Municipal contra la dirigente de Podemos Isa Serra cuando trató de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en enero de 2014.

Vox había intentado declarar al exvicepresidente persona non grata, algo a lo que el alcalde José Luis Martínez-Almeida había llegado a sumarse, pero un informe de la Secretaría General del Consistorio ha determinado que el Ayuntamiento no tiene competencias para declarar esta figura al también exministro de Derechos Sociales. El partido de extrema derecha tuvo, por tanto, que retirar la iniciativa, que reformuló al sustituir la expresión "persona non grata" por "reprobación".

El impulsor de la iniciativa ha sido Vox, cuyo portavoz en el Consistorio, Javier Ortega Smith, ha formulado un discurso en la sesión cargado de insultos y descalificaciones, donde ha definido a Iglesias como "indecente" o "coleta de Galapagar". De hecho, durante el debate ha llamado "payaso" al representante del Grupo Mixto Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor.

"Lávese la boca antes de hablar de la Policía Municipal". En estos términos se ha pronunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís, que, pese a que no ha defendido la posibilidad de declarar persona non grata a Iglesias, su grupo sí se ha posicionado a favor de la reprobación. En la misma línea, se ha manifestado Martínez-Almeida, que ha indicado que el antiguo miembro del Gobierno "se ha mofado" de los agentes. El regidor de la capital también ha aprovechado su intervención para calificar como "delincuente" a Isa Serra.

Estas fueron las palabras de Pablo Iglesias

En este ambiente marcado por los insultos y las descalificaciones de los grupos de la derecha y la ultra derecha, los partidos de este espacio ideológico han reprobado al también presentador de La Base. En el programa en el que se denunció las prácticas de lawfare contra Serra, Iglesias dijo en tono irónico: "Decía el general Rodríguez Galindo (general de la Guardia Civil implicado en los Gal) que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría de nada; Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera en Arralde con Arnaldo Otegi".

Los grupos del PSOE y Más Madrid se han posicionado en contra, aunque han condenado las palabras de Iglesias. Mar Espinar, del PSOE, ha afirmado que "este señor no le interesa a nadie", y le ha definido como "torpe y cansino". "A Más Madrid, Pablo Iglesias le da exactamente igual, todos saben que no compartimos espacio político con él", ha señalado por su parte Miguel Montejo, que también ha matizado que discrepan de las palabras de Iglesias y ha recuperado unas declaraciones de Rita Maestre que calificó las palabras irónicas del monólogo del exvicepresidente como "deleznables".

Montejo, no obstante, ha recordado unas declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en las que cargaba contra la Policía Municipal de Madrid. "Son unos tíos que cobran un montón de dinero y ¿qué hacen además de ponerse chulos? La Policía Local de Madrid es la más chula del mundo, ni siquiera se cuadran cuando van a hablar contigo".

Iglesias ha explicado a Público que, para él, que le reprueben la derecha y la ultraderecha es el "mayor honor como comunicador". "La Base está levantando muchas ampollas tanto en sectores de la derecha mediática como en la progresía mediática", ha subrayado.

Y ha desgranado que todo esto parte del programa que dedicaron a explicar "la estrategia de lawfare" contra Isa Serra. "Les ofendió que nos tomáramos a cachondeo lo inverosímil que era que no se detuviera a Isa (el día del desahucio). Están dolidos porque La Base hace su trabajo informativo".