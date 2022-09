El Ayuntamiento del PP de Sevilla la Nueva aprueba la primera fase de la 'ciudad religiosa' de los Heraldos del Evangelio

La organización ultracatólica los Heraldos del Evangelio, intervenida desde 2019 por el Papa ante presuntos exorcismos, una férrea disciplina hacia los jóvenes adeptos y acusaciones de alienación parental ya tiene la primera fase de su proyecto urbanístico en España aprobada, gracias a un intrincado procedimiento administrativo que ha rechazado de un plumazo todas las alegaciones en contra, 211, y ha aprobado una única alegación a favor, casualmente la procedente de una asociación afín a los Heraldos del Evangelio.

En la urbanización Los Cortijos, de Sevilla la Nueva (Madrid, 9.000 habitantes) los Heraldos pretenden edificar una basílica gótica, un monasterio, y una hospedería, con 488 plazas de aparcamiento. Todo un complejo religioso en una parcela de su propiedad, de 198.000 metros cuadrados, en medio de una urbanización residencial, enmarcada en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), protegida medioambientalmente.

Las normas urbanísticas y medioambientales vigentes impiden que se levanten las torres góticas de 70 metros que la organización religiosa incluye en el proyecto para su basílica, a imagen y semejanza de las otras construcciones monumentales que atesoran en varios países de América Latina, pero los Heraldos, a pesar de conocer esas limitaciones, prosiguieron con la tramitación de su proyecto.

Los vecinos se han opuesto desde el principio al proyecto por considerarlo incompatible con la legislación vigente. Además creen que el tránsito de miembros de la organización en la proyectada hospedería, el trasiego de vehículos, las actividades que puedan desarrollar en el monasterio, entre otras cosas, hacen que el proyecto de los Heraldos no se ajuste a las normas ambientales y urbanísticas que rigen para la zona, una tranquila urbanización, donde la altura máxima de las edificaciones (unos cien chalés) no puede superar los siete metros.

Acuerdo vinculante con el consistorio

Los Heraldos del Evangelio han contado desde el principio con el apoyo oficioso del ayuntamiento. Incluso antes de adquirir la finca, a finales de 2018, a los herederos del político y empresario Miguel Boyer, solicitaron al consistorio "un informe acerca de la viabilidad de la propuesta de intervención que se plantea, entendiendo que tal informe sería vinculante para la Administración Municipal en la correspondiente tramitación de licencia urbanística de acuerdo con la normativa aplicable y siempre y cuando no se modifiquen las condiciones el proyecto técnico que para ello en su día se aportase", según consta en el estudio de detalle del proyecto.

Con esa clausula y con el informe que el arquitecto municipal emitió informando favorablemente de la viabilidad del proyecto, advirtiendo, eso sí, de que había que corregir algunos detalles, como la altura de las torres, los Heraldos acudieron al notario para realizar la compra. Por cierto, el notario es un hijo del fundador del partido ultraderechista Fuerza Nueva, Blas Piñar, que también ha intervenido en la adquisición de otras propiedades de los Heraldos en España, como ha comprobado este diario.

Aquella clausula aparece en el estudio de detalle que consta en el expediente urbanístico que tramita el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. En dicho estudio se describen pormenorizadamente todas las construcciones que pretenden levantar los Heraldos y que deben contar con la preceptiva licencia municipal. En la tramitación de este expediente urbanístico que hace actualmente el consistorio se ha producido un hecho insólito, según lo califican los expertos urbanísticos consultados por Público, y es sacar a información pública únicamente el informe de la primera fase, en vez de hacer público a la vez el estudio de detalle, que es realmente donde se explica el proyecto, y el estudio de impacto ambiental.

Extraño procedimiento

Es decir, en vez de sacar a información pública el expediente entero para que los vecinos pudieran hacer sus alegaciones al proyecto, el ayuntamiento decidió hacerlo de otra manera: hacer público únicamente el informe sobre la 'Delimitación de la Unidad de Ejecución y su red Local con atribución del Sistema de Actuación', que trata sobre la fase previa, las lindes del terreno donde se pretende construir, las redes públicas que el consistorio debe ceder y el terreno que a su vez los Heraldos deben entregar al Ayuntamiento para zonas verdes, etc.

Los vecinos y las organizaciones ecologistas, así como partidos políticos, que han presentado alegaciones al proyecto, hasta un total de 211, se han encontrado con el rechazo de las mismas. El alcalde, Asensio Martínez, del PP, explica a Público, que el rechazo se ha debido a que las alegaciones no versaban sobre la primera fase del proyecto, la de delimitación, sino sobre el estudio de detalle. "Esa fase no tocaba ahora. El arquitecto y el secretario municipales son los que arman las respuestas a las alegaciones y son profesionales. La única que se ha aprobado estaba encaminada a la fase previa", dice el alcalde de Sevilla la Nueva.

La alegación admitida: loa a los Heraldos

Casualmente o no, esa única alegación aprobada, que defiende el proyecto, pertenece a la Asociación Nova Cortijos, formada por vecinos de la Urbanización Los Cortijos que están a favor del proyecto de los Heraldos, según indica la citada asociación en su breve alegación dirigida al alcalde. Pero en la citada alegación no aparece argumento alguno relacionado con la delimitación de la parcela. En ella le comunican al alcalde que apoyan la iglesia y el monasterio de los Heraldos porque es "una oportunidad única e irrepetible para los vecinos ya que va a suponer un motor de promoción social, económico, cultural, educativo y espiritual de toda la zona".

Mencionan estos vecinos "las mejoras en el asfalto, las aceras, los accesos" a los que se comprometió la alcaldía el pasado mes de marzo con "los ingresos económicos que genere la actuación municipal".

Así las cosas, el alcalde da por finalizada la primera fase del procedimiento administrativo, sin tener en cuenta que ahora las alegaciones rechazadas podrán ser recurridas. De hecho, varios vecinos preparan esos recursos, que de ser rechazados podrán llegar a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, según ha podido saber este medio.

Polémicas explicaciones

Concluida la primera fase, en la misma Junta de Gobierno, el pasado 5 de agosto, el alcalde pasó a la segunda fase, el estudio de detalle, que tumbó sorpresivamente. Asensio Martínez vincula estas decisiones a un acuerdo con la oposición. Asegura a este diario que "con los votos favorables del PSOE, Cs y el PP se ha aprobado la delimitación del suelo urbano y la denegación por los tres grupos de la propuesta del estudio de detalle (segunda fase)".

Estas palabras del alcalde son desmentidas por Carmen Flores, concejal socialista, que explica que "nunca existió ninguna votación. El alcalde y su equipo decidieron en Junta de Gobierno aprobar el documento sobre las delimitaciones, con las alegaciones rechazadas y la admitida, y a la vez rechazar el estudio de detalle que presentaron los Heraldos. Posteriormente se nos convocó a una comisión informativa para trasladarnos su decisión. Pero no se convocó un pleno para votar".

El alcalde asegura que el estudio de detalle del proyecto se ha rechazado porque no cumplía con las normas urbanísticas, en relación a la altura de las torres de la iglesia. "Ahora los Heraldos tendrán que decidir si presentan otro estudio de detalle o si desisten de su plan de construir su proyecto. Pero de momento no pueden levantar ni un ladrillo". ¿Qué sentido tiene aprobar la primera fase de un proyecto que no era viable desde el principio? "Hay que seguir el procedimiento administrativo y es así como lo ha hecho el ayuntamiento", contesta el alcalde.

Sobre una posible demanda de los Heraldos al Ayuntamiento ante el incumplimiento del acuerdo presumiblemente vinculante, como consta en el proyecto, por parte del consistorio, el alcalde cree que no llegará, "porque no hay ningún acuerdo vinculante. Es normal que una empresa o un particular se informe ante de adquirir una propiedad de las normas administrativas que la vinculan".

Sin embargo, como ya se ha expuesto anteriormente, los Heraldos obtuvieron un informe completo del arquitecto municipal analizando su macroproyecto antes de que el terreno fuera comprado. Y la respuesta del arquitecto fue que era viable.

A las puertas de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, es muy probable que el proyecto de los Heraldos se reanude tras los comicios si Asensio Martínez logra revalidar su mayoría absoluta. Parece poco factible que la organización ultracatólica se conforme con el 'no' del alcalde cuando tienen una hipoteca de 1,5 millones de euros sobre la finca donde planean su ciudad religiosa y que ya anuncian como su sede en España.