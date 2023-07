Ayuso abronca a Aguirre y cierra filas en torno a Feijóo: "Tiene que ser el candidato"

Isabel Díaz Ayuso cierra filas con Alberto Núñez Feijóo. "La persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy", ha defendido la dirigente madrileña en una rueda de prensa desde Génova tras la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid, ubicado también en la sede nacional.



Ayuso, además, ha criticado las declaraciones de Esperanza Aguirre en las que la señalaba para suceder a Feijóo. "Yo estoy muy agradecida por su confianza pero esto no funciona así", le ha dicho a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. No somos podemitas", dice la líder madrileña, protagonista de la última guerra interna del PP frente a Pablo Casado.



Tras los resultados del pasado domingo y la aparente imposibilidad de Feijóo para poder sacar adelante su investidura, el ruido, cronificado ya en la órbita popular, sobre una posible sucesión de Ayuso volvió a sonar en los últimos días. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido zanjar el asunto este miércoles. Ha insistido tantas veces como se le ha preguntado en que su sitio es Madrid y que no va darle ahora "inestabilidad ni una crisis" al PP.



Sí ha reconocido que "algún mensaje llega" en el que le piden dar un paso al frente, pero que no los está "ni abriendo". "No estoy a abrir un debate que no hay, es que no lo hay. Estamos a ver como Núñez Feijóo tiene el sí del rey para presentarse al congreso y presentar su proyecto", señaló.



Da por hecho que Feijóo no gobernará

Sobre el giro de discurso del presidente nacional del PP, que este martes se refirió al PSOE como "partido de Estado", Ayuso se distancia y asegura que no todo el mundo es de Estado" entre los socialistas. Además, ha dado por hecho que Pedro Sánchez tiene ya cerrado un pacto con Junts Per Catalunya para poder gobernar: "Ya lo tiene pactado".



"En dos semanas comparecerá para decir que Feijóo no puede presentarse porque él tiene los acuerdos necesarios", dice la líder madrileña. Y amenaza: el PP usará "la fuerza" de las comunidades autónomas" y la mayoría absoluta en el Senado que servirá "para intentar frenar" al Gobierno.