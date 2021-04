La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado su gestión al frente del Gobierno regional, del que ha asegurado que crea "colas del hambre para que la gente dependa de ellos", a los que además ha tildado de "subvencionados".

"Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta que es romper España, dividirla territorialmente y crean ciudadanos de primera y de segunda. De segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos", ha espetado Ayuso. A su parecer, siempre que gobiernan buscan "igualar a la baja".

"Madrid es su modelo incómodo porque Madrid es España", ha remarcado el acto de apertura de campaña, en la Plaza Salvador Dalí, en Goya. Así, ha reivindicado que este modelo es "una forma de entender la vida" que consiste en "pelear", "luchar" y "sufrir", que es "díficil pero apasionante".

"En Madrid después de un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia, a la madrileña; y elegimos dónde, a qué hora y con quién. Madrid se le escapa al Gobierno porque la libertad se escapa al socialismo y no digamos al comunismo", ha clamado arropada por el presidente del PP, Pablo Casado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero.

Unas elecciones que van "más allá"

Ayuso ha dicho que estas elecciones han cambiado "el rumbo" de la política nacional porque Madrid se ha convertido "en pieza clave", y ha apelado "a esos socialistas y esos ciudadanos de la izquierda que aman su país y que no quieren que con el plan oculto de la Moncloa les roben España por la espalda".

"No lo vamos a permitir desde Madrid", ha remarcado la presidenta, que ha añadido que la capital "es libertad y es decirle no a Sánchez y no a Iglesias".

Con estos comicios, que van "más allá" de las siglas, serán los ciudadanos quienes decidan "qué modelo quieren para nuestro país" a partir del 4 de mayo, ha indicado Ayuso.

Por ello, ha convocado estas elecciones para "devolverle la confianza" a los ciudadanos y que Madrid deje de "vivir sojuzgado a las triquiñuelas de la Moncloa hasta que nos quieran asestar la puñalada final".

"Madrid se le escapa al Gobierno", ha expresado la candidata del PP, que ha hecho un llamamiento "a todas las personas que amamos España, independientemente de lo que hayan votado en otras elecciones, que quieran seguir caminando juntos en libertad".