Ayuso revalida el discurso de odio de Vox contra las personas LGTBI+ con la derogación de la ley trans de Madrid

La Asamblea de Madrid ha consumado este viernes la promesa electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso: vaciar de contenido las leyes trans y contra la LGTBIfobia madrileñas, en vigor desde 2016. Así, entre otros, queda derogado el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y se vuelven a patologizar las identidades trans.

Las dos proposiciones de ley del PP han salido adelante con su mayoría absoluta, en un pleno muy tenso, en el que la impulsora en 2016 de las dos leyes ahora reformadas, la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, ha clamado contra el retroceso de los derechos humanos que supone esta reforma y ha acusado al PP de "tener las manos manchadas de sangre" por el cambio de la ley. "Es un acto cobarde y por la puerta de atrás, un 22 de diciembre. Es un ataque directo y significa la desprotección del colectivo LGTBI", ha dicho Antonelli a Público momentos antes de intervenir en el pleno.

Ayuso no ha necesitado los votos de Vox, pero detrás de las iniciativas del PP está el guiño al partido de ultraderecha y a sus postulados de odio hacia el colectivo LGTBI+. "Este es un éxito que no se habría producido sin Vox", ha dicho en el pleno una diputada ultra.

Estas dos reformas legislativas son, en realidad, una enorme campaña de propaganda de Ayuso, porque lo que ha quedado aprobado este viernes en Madrid se contrapone a la ley estatal para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en vigor desde hace exactamente un año. La ley estatal, como norma superior, ampara al colectivo LGTBI+. Las personas afectadas podrán, por tanto, interponer recursos administrativos contra las dos nuevas normas regionales.

La diputada Jimena González, de Más Madrid, ha dicho que estas reformas introducen "un derecho a la discriminación". "Lo que hacen ustedes es aislar a la Comunidad de Madrid del marco normativo estatal y del europeo". Y ha resaltado la "inseguridad jurídica" que van a generar estas leyes, precisamente por existir una norma estatal que consolida unos derechos ahora derogados en Madrid. "Las dos diputadas trans que estamos aquí-- por ella y por Carla Antonelli-- no nos vamos a conformar, vamos a defender los derechos trans hasta las últimas consecuencias".

Recortes de derechos

En concreto, la proposición para modificar la ley trans madrileña elimina la prohibición de las terapias de conversión para las personas trans y establece que para que un menor trans pueda iniciar su tratamiento debe disponer de un informe médico. De esta forma, regresa a Madrid la patologización de la identidad trans, prohibida en la ley estatal y rechazada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En concreto, los menores trans solo podrán iniciar sus tratamientos de transición previo examen de un pediatra y después de ser atendidos por psicólogos o psiquiatras.

En cuanto a la ley contra la LGTBfobia, se ha modificado para suprimir todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación y elimina el plan contra el acoso en los centros educativos, así como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+.

En este sentido, la diputada del PP Mónica Lavín ha subrayado que es la hora de asegurar "la libertad de pensamiento". "¿Qué tienen ustedes en contra de que los contenidos que se impartan en los colegios estén libres de toda ideología?", ha preguntado a los partidos de izquierdas.

La reforma de la ley acaba con la posibilidad de adecuar documentos administrativos previamente al cambio de género en el DNI, como puede ser el abono de transportes o el carné de la biblioteca, por ejemplo.

Desaparece también la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminar a personas trans, lesbianas y gays a demostrar su inocencia.

Regresión desde 2016

El diputado del PSOE Santiago Rivero ha dicho en el pleno que la ciudadanía "va a castigar" al Gobierno regional porque no quiere un Ejecutivo "retrógrado que retroceda en derechos para las personas que más lo necesitan". "Van a volver a quedar retratados en la historia por un error. Esta será la mancha del PP que intentaron limpiar en el año 2016", ha destacado, en relación a que ambas normas se aprobaron durante el Gobierno de la 'popular' Cristina Cifuentes.

Por su parte, el diputado de Vox José Antonio Fúster se ha congratulado de que el PP "al fin escuche y se salga aunque sea por un momento de esa PSOE state of mind en la que vive desde hace años". El diputado ultra, no obstante, ha defendido que lo que hay que hacer con las leyes trans y LGTBI+ "no es reformarlas sino derogarlas".

Al Defensor del Pueblo y al TC

"Es la primera vez que una cámara autonómica legisla para retroceder en derechos LGTBI", ha manifestado a la prensa Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que ha anunciado que su grupo acudirá al Defensor del Pueblo para que la institución lleve estas reformas al Tribunal Constitucional, ya que el grupo parlamentario de Sumar no cuenta con 50 diputados con los que poder presentar un recurso de inconstitucionalidad.

El PSOE, en cambio, sí puede plantear ese recurso, y así lo ha apuntado el portavoz socialista, Juan Lobato. El Partido Socialista ha mantenido contactos con eurodiputados para alertar sobre estos recortes de derechos en Madrid.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, se ha referido este viernes al recorte de derechos de las personas LGTBI+ en Madrid: "Frente a esos recortes de derechos va a encontrar siempre la oposición del Gobierno de España, vamos a defender siempre los derechos y las libertades de las personas LGTBI", ha dicho Alegría, que además ha anunciado que "adoptaremos todas las medidas que sean necesarias y oportunas".