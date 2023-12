El PP aprobará la derogación parcial de las leyes LGTBi y trans en Madrid el día de la Lotería de Navidad

El próximo viernes, mientras todo el país está pendiente de la lotería de Navidad, la Asamblea de Madrid aprobará la derogación parcial de la ley trans y de la ley de protección integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid, que se desaarrollaron durante el mandato de Cristina Cifuentes (PP). Ahora, la decisión del PP de Isabel Díaz Ayuso, que cuenta con mayoría absoluta, ha provocado la indignación en la oposición a su Gobierno, en la calle, y también en el Gobierno de España.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aconsejó este lunes, durante una protesta convocada por diversas entidades LGTBIQ+ bajo el lema #NIUNPASOATRAS, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que antes de adoptar esa decisión vaya al cine a ver la película 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren, que este sábado se alzó con el premio Forqué al mejor largometraje de ficción y el de Cine y Educación en Valores, según recoge Efe. Redondo ha tildado de "indispensable" este filme sobre la infancia trans y, en su opinión, "puede que le haga (a Díaz Ayuso) cambiar de opinión".

"Díaz Ayuso y el PP finalmente retuercen el reglamento y el próximo día 22 de diciembre, mientras España celebra la Lotería de Navidad, por la puerta de atrás como lo miserables y cobardes que son, se votará de forma definitiva el dictamen para la derogación de las leyes trans y LGTBI", escribió hace unos días en su cuenta de Twitter la diputada Carla Antonelli.

"Esto no ha hecho sino que comenzar, pero mientras le recordaremos que cuando estén embargados y anestesiados del espíritu navideño la noche del 24, nosotras estaremos recordando a Alan, porque no, no nos suicidamos por ser personas trans, nos quitamos la vida porque ellos nos hacen imposible vivirla. No son suicidios son asesinatos sociales. Algo que sus sucias conciencias nunca podrán expiar", agregó Antonelli.