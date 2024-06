Ayuso rompe la estrategia de Feijóo al volver a dar protagonismo a Milei

Isabel Díaz Ayuso, contra los intereses de Génova. La dirección nacional del Partido Popular intenta salir indemne del recibimiento oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Ayuso no solo mantendrá un encuentro con el líder ultra este viernes, sino que ha decidido otorgarle la Medalla Internacional de Madrid en medio de un choque inédito entre el mandamás argentino y el Gobierno de España que Milei ha recrudecido a las puertas de su visita a España.



Desde el Ministerio de Exteriores acusan a Ayuso no solo de hacer gala de "una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas", sino también de incumplir la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior por la cual debería haber informado a Exteriores de su agenda con Milei. La norma fue aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, entre críticas de la oposición, que le acusaban de querer "controlar" a las comunidades autónomas.

Así, la presidenta madrileña ha vuelto a poner a Milei en el foco de la política nacional solo un mes después de que el economista autodefinido como anarcocapitalista llamase "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, reventando el arranque de la campaña electoral para las europeas del 9 de junio. En Génova se hizo evidente la incomodidad con el fuego cruzado entre Milei y el Gobierno porque, defendían entonces, solo beneficiaba al PSOE y a Vox. Señalaban "una pinza" entre ambas formaciones para "polarizar" y achicar el espacio electoral del PP. Por eso —y a pesar de que justificaron los ataques del ultraderechista argentino— buscaron distanciarse de la polémica.



Ni Sánchez ni Milei "están en el espacio de moderación", defendió Feijóo. La consigna dentro del partido fue clara: equidistancia y dejar que la polémica terminase sola.

Ahora, Ayuso rompe del todo esa estrategia robándole a Vox la foto con uno de los referentes ultraderechistas mundiales. "Es un honor recibir al presidente legítimo elegido, el sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina", aseguró este jueves durante el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que Milei ha sido el protagonista absoluto. La vicesecretaria del PP Ester Muñoz trató de no abrir una grieta con Ayuso a cuenta de este encuentro: "No entiendo cuál es la noticia. La noticia sería que no fuese recibido", dijo este lunes en el Congreso de los Diputados.

Lo enmarcó dentro de la normalidad con un jefe de Estado extranjero. Preguntada por el premio que le otorgará, Muñoz se puso de perfil. "No tengo nada que opinar a las competencias que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid", zanjó. En Génova no quieren pisar en falso con Ayuso.

Ayuso y Milei, una sintonía que viene de lejos

Según ha publicado el diario El País, Milei solicitó ser recibido en audiencia por el rey Felipe VI, pero, teniendo en cuenta que no figura en la agenda de la Casa Real, su petición no ha sido aceptada. Además, el presidente argentino, en plena gira europea, pasará también por Alemania y República Checa. Estaba previsto que se reuniera con el canciller Olaf Scholz, pero el encuentro ha sido cancelado después de que el gobierno alemán defendiese a Sánchez de los ataques de Milei.

La sintonía entre Ayuso y Milei viene de lejos. En mayo de 2021, el argentino felicitó directa y públicamente a la líder popular cuando ganó las elecciones. "Felicitaciones por el excelente resultado batiendo a la basura comunista y sacando de la política al excremento humano de Pablo Iglesias. Viva la libertad, carajo", escribió en sus redes sociales. El partido de Milei se llama La Libertad avanza y Ayuso ha hecho de "la libertad" su eslogan. Ambos han emprendido una cruzada contra la izquierda en plena batalla cultural impulsada por la ultraderecha.



En Vox pensaban que se habían apropiado de la figura en alza de Milei, pero en Sol no parecen dispuestos a ponérselo fácil, aun a costa de ir contra el criterio de Génova. Feijóo no se verá con el mandatorio argentino.

Milei visita España para recibir un galardón del Instituto Juan de Mariana (IJM) por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad". Este think thank está dirigido por Manuel Llamas, exalto cargo de la Comunidad de Madrid hasta el mes de julio.