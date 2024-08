Begoña Gómez se querella contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, subrayó a la Agencia EFE que ha intentado "combatir" con recursos las resoluciones "injustas" del juez que investiga a la mujer del jefe del Ejecutivo, pero, al ver que no se resolvían a tiempo, considera que "en este momento, el único camino" es "acudir a los tribunales" contra el magistrado.

Camacho ha justificado así la decisión de ir a la Justicia para poner "de manifiesto" la "conducta irregular" del magistrado. Ha explicado que los recursos que interpone comienzan a tramitarse, en su mayoría, cuando el acto que impugna ya se ha ejecutado, impidiendo "el sistema de control" que habilita la ley.

No duda el abogado de Gómez de que las resoluciones del juez Peinado son "manifiestamente injustas" y dictadas "conscientemente", lo que fundamentaría, subraya, el delito de prevaricación. También denuncia una posible revelación de secretos al haber dado a las acusaciones información de la causa cuando estaba declarada secreta.

Antonio Camacho ha reiterado que "la forma de tramitar este procedimiento es totalmente irregular, es prospectiva" y "pretende hacer una especie de causa general" contra Begoña Gómez.

Esta querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación.

La admisión a trámite de la querella de Sánchez depende ahora del juez Francisco José Goyena, quien pidió al Tribunal Supremo (TS) que investigase al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos sobre el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El tribunal estará integrado por Goyena, el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, y por Jesús María Santos Vijande.

Un escrito de 53 páginas

El letrado de Gómez, Antonio Camacho, explica en el escrito de 53 páginas, que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas ya que habría trasladado a las acusaciones populares —Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias— "actuaciones procesales declaradas secretas", lo que propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

A su juicio, la actuación del juez ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión.

Añade que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de Camacho, podría suponer "la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del Magistrado Peinado", indica.

Decisiones sin motivar

Por otro lado, Camacho apunta que, con las resoluciones dictadas, principalmente providencias, Peinado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones".

Entiende que este actuar de Peinado "pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico".

El letrado suma a esto que Peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones "injustas y arbitrarias" para ampliar el objeto de procedimiento y con las que, a su juicio, "parece rebatir, conscientemente y sabiendas, no uno, sino dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que, tras la petición de los mismos por el magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados".

La Unidad Central Operativa (UCO) analizó las adjudicaciones de contratos a la empresa Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés. Los contratos investigados fueron otorgados por el Consejo Superior de Deportes (CSD), el ente público Red.es y el Ayuntamiento de Madrid. En su análisis, los agentes concluyen que todos los procesos de adjudicación se desarrollaron "con normalidad" y que Innova Next obtuvo la mejor puntuación en los concursos públicos.

Camacho señala que "el carácter aparentemente prevaricador" de una parte de las actuaciones del juez Peinado culmina con la toma de declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

El juez Peinado podría ser apartado del caso

Este movimiento de la defensa de Begoña Gómez podría tener una determinante derivada. El juez Peinado podría quedar apartado de la causa en la que la investiga si el TSJM admite a trámite la querella por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos. La decisión, en todo caso, no se espera hasta septiembre. Tal y como apunta la agencia Europa Press, que ha consultado a varios juristas, el magistrado tendría que apartarse motu proprio o, si no lo hace, los investigados en la causa tendrían que presentar una recusación para que dejase de investigar y que fuese otro juez el que se hiciese cargo de este caso.

Así lo detalla la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219, que se refiere a las causas de abstención y, en su caso, de recusación. El punto cuarto especifica que es motivo de la misma "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento". La querella que presentó Sánchez, al no ser parte del procedimiento, no tendría el mismo efecto aunque fuera admitida a trámite.

Reunión en Moncloa

El empresario Barrabés reiteró este jueves, en una nueva declaración ante el juez Peinado que se reunió con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una única vez en la Moncloa y que lo hizo en el marco de encuentros habituales que también tuvo con otros representantes políticos.

El empresario zaragozano, sobre el que pivota la causa, ha alegado que acudía a esas citas por el "buen nombre" que él tiene en el mundo de la innovación empresarial. Además, ha apuntado que, en la reunión que mantuvo con el presidente, Gómez no estaba presencialmente debido a su estado de salud, aunque sí intervino por videoconferencia.

Según han aclarado fuentes jurídicas, Barrabés ha asegurado que las cartas de recomendación de Begoña Gómez no eran a su empresa sino "al proyecto", y que las gestiones de los proyectos las llevaba su equipo, ya que se trata de una sociedad que tiene más de 400 trabajadores.

Esta, la de las cartas, es una de las líneas de la acusación del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Sin embargo, un informe elevado en mayo al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que descartaba que esas cartas decantaran adjudicaciones a empresas de Barrabés.