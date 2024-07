Begoña Gómez vuelve a declarar ante el juez Peinado dos semanas después de su primera comparecencia

Begoña Gómez volverá a comparecer este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, que le atribuye los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta es la segunda vez que la esposa del presidente acude a los juzgados, tras la suspensión de la primera comparecencia por un "error" del magistrado. Gómez accederá a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para garantizar su seguridad y el interrogatorio se grabará en vídeo.

Además de la esposa de Pedro Sánchez, comparecerán también como testigos el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, para aclarar dudas sobre la cátedra que codirigía Gómez en el centro. La defensa de la investigada ha impugnado estas citaciones al considerar que exceden del objeto de la causa.

La mujer del presidente mantiene la incógnita sobre si se acogerá –o no– al derecho a no declarar. Gómez cuenta a su favor con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ningún delito en su labor profesional y señalan que todos los procesos de contratación se desarrollaron "con normalidad". Además, existe un tercer informe de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que reconoce que no se ha podido alcanzar ninguna "conclusión definitiva" sobre supuestas irregularidades a pesar de los "indicios".

El juez Peinado abrió la causa a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. La demanda, de siete páginas, contenía ocho recortes de medios y portales digitales, alguno de ellos falso. Hace dos semanas, Peinado informó a Gómez de que había sumado a la causa una querella de Hazte Oír, pese a que el propio juez había dejado estas nuevas acusaciones fuera de su investigación en un auto con fecha del 1 de julio.

Las dudas acerca de los servicios que la esposa del presidente prestó a la Universidad Complutense como directora de una cátedra han copado durante estas semanas todos los titulares. Hazte Oír hacía referencia en su denuncia a estos movimientos, pero el juez instructor consideró a principios de mes que "los hechos objeto de investigación" eran los comportamientos, actos y conductas que "contenía la denuncia inicial". La demanda de Manos Limpias no hablaba de su etapa en la Complutense.

Begoña Gómez comparecerá sobre las 10.00 en un interrogatorio que genera una enorme expectación, igual que sucedió el pasado 5 de julio, cuando fue citada por primera vez. La declaración de hace dos semanas se suspendió después de que la esposa del presidente asegurase que no sabía los hechos por los que la investigaban y el juez Peinado admitiese que no se le había notificado toda la información del caso.

Entre medias, el empresario Juan Carlos Barrabés, citado como testigo, declaró que Gómez le había citado en La Moncloa y que había coincidido con Pedro Sánchez. Así lo han asegurado fuentes de los grupos ultra Manos Limpias y Hazte Oír, presentes en la declaración, que ha sido por videoconferencia debido al grave estado de salud del empresario. La defensa de Begoña Gómez asegura que de la declaración de Barrabés no ha surgido indicio alguno de criminalidad.