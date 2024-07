El empresario Barrabés declara que Begoña Gómez le citó en La Moncloa y que coincidió con Pedro Sánchez

El empresario Juan Carlos Barrabés, citado este lunes por el juez Peinado como testigo en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, ha contado que acudió a La Moncloa varias veces para verse con Gómez y allí coincidió con Pedro Sánchez.

Así lo han asegurado fuentes de las acusaciones populares, Manos Limpias y Hazte Oír, entre otras asociaciones ultraderechistas, presentes en la declaración, que ha sido por videoconferencia debido al grave estado de salud del empresario.

En concreto, las mismas fuentes han indicado que Barrabés ha concretado que vio a Pedro Sánchez en dos ocasiones.

Esas reuniones a las que ha hecho referencia Barrabés habrían tenido lugar en La Moncloa para discutir asuntos de "innovación".

Las acusaciones populares, todas ellas vinculadas a la ultraderecha, han solicitado al juez que declare investigado a Barrabés y le levante la condición de testigo.

Por su lado, fuentes cercanas a la defensa de Begoña Gómez matizan que de la declaración de Barrabés no ha surgido indicio alguno de criminalidad. Hay que recordar que la esposa del presidente está investigada por el juez Peinado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Juan Carlos Barrabés fue profesor en el máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El PSOE pide que se archive

Desde el PSOE mantienen de forma tajante que "no hay nada". La portavoz de la Ejecutiva Federal de los socialistas, Esther Peña, ha sido preguntada en varias ocasiones por este asunto en una rueda de prensa celebrada en Ferraz este lunes. La dirigente ha enmarcado los encuentros desvelados por Barrabés dentro de la normalidad de que un presidente del Gobierno se reúna con empresarios.

"Es un caso que no avanza, no tiene ninguna base", ha añadido. En el PSOE recuerdan que hay dos informes de la Guardia Civil que no contienen ningún indicio de irregularidades. "Lo que pedimos es que el caso acabe cuanto antes, que se archive. Tanto ruido servirá para hacer daño pero no va a conseguir nada más, no hay más que una denuncia falsa", ha manifestado Peña.