Belarra: "La estrategia de invisibilizar a Podemos no ha funcionado" en el 23J

La secretaria general de Podemos y número cinco por Madrid en las listas de Sumar, Ione Belarra, ha calificado de "preocupante" el resultado de las elecciones generales y ha criticado la estrategia que a su juicio han desplegado Movimiento Sumar y el resto de formaciones de la coalición, en la que se incluye la formación morada.

A través de un vídeo grabado en la sede de la formación (tras reunirse la Ejecutiva),Belarra ha valorado de manera positiva que se haya conseguido frenar a la derecha y a la ultraderecha y ha señalado a la movilización política de la última década (15M, los 8M) y a su partido, Podemos, como responsables de que a día de hoy, y tras los comicios de este 23J, todavía exista la posibilidad de conformar un gobierno de coalición progresista.

Como en otras ocasiones, Belarra ha agradecido el ejercicio de "responsabilidad" y "generosidad" de su organización "a pesar de que se nos impuso un acuerdo que ninguna otra fuerza política habría aceptado". Minutos antes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, había calificado de "éxito" el resultado y de "buen punto de partida" para desplegar organizativamente la coalición, desde la posibilidad, precisamente, de formar parte de un ejecutivo de coalición.

El resto de formaciones de la coalición (Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde...) también han difundido comunicados y mensajes valorando de manera positiva el resultado y la posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición.

La líder de Podemos no ha compartido esta visión: "Podemos ha conseguido cumplir su principal objetivo, que es mantener abierta la posibilidad de una coalición; pero no ha conseguido su otro principal objetivo, que es gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como candidata y, sin embargo, Sumar se deja mas de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de UP".

"Estrategia de renunciar al feminismo"

Lo cierto es que la coalición de Díaz se ha dejado alrededor de 700.000 votos respecto a la suma de los resultados que obtuvieron Unidas Podemos más todas las fuerzas que hoy forman parte de Sumar (Más País, Compromís, Equo...); respecto a UP, Sumar ha perdido unos 100.000 sufragios y cuatro escaños.

A juicio de Belarra, este resultado se debe a que "la estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente". La secretaria general de la formación morada ha avanzado que "a partir de este momento Podemos se pone a profundizar en el trabajo que llevaos realizando toda la legislatura. Vamos a trabajar sin descanso para tejer una mayoría plurinacional, feminista y progresista. Ayer España ganó tiempo, pero con esto no basta".