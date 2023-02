El Bigotes, sobre el papel de Francisco Camps en la rama valenciana de 'Gürtel' : "Él era el jefe" 

Álvaro Pérez, el Bigotes, el hombre de la trama Gürtel en València, ha declarado esta mañana en el juicio por el contrato de la Generalitat Valenciana con Orange Market para el expositor de Fitur en 2009 y parece que no se ha dejado nada en el tintero, autoinculpándose y culpando a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, del éxito de sus negocios: "Yo le pedía a Camps que me ayudara y él me ayudaba".

A preguntas de la fiscal, Pérez ha pormenorizado la relación de "amistad" con el expresidente valenciano, que se juega dos años y seis meses de prisión en este juicio, en la que podría ser la primera condena por sus vínculos con Gürtel. El Bigotes ha realizado una declaración de conformidad con la Fiscalía, lo que supone la implicación de Camps en la trama.

Álvaro Pérez ha detallado que en 2003 el Grupo Correa decidió instalarse en València, "porque Paco Camps me lo pidió". "Vente a Valencia que vas a hacer todos los actos del partido", ha dicho Pérez.

Camps fue la llave para que las empresas de Francisco Correa, el líder de Gürtel, contrataran con la Administración valenciana, a tenor de la declaración de Pérez. Su relación de amistad "todo el mundo la conocía". La fiscal ha exhibido conversaciones de Pérez con Isabel Bas, la mujer de Camps, donde se detallan los regalos de Navidad que el hombre de Gürtel en València hizo a toda la familia, y en especial para la hija de Camps: "Es el más especial de todos". Ha explicado Pérez en el juicio que se trató de una medalla con un lazo de raso que él mismo elaboró.

"Yo te quiero más", dijo Camps

En el juicio también se ha reproducido el emotivo discurso de Álvaro Pérez en su boda, a la que asistió Camps. "Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí, es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás y eso es la hostia", decía ante los invitados. La fiscal ha mostrado algunas grabaciones en las que el Bigotes concluye la conversación con un "te quiero" a Camps y él responde: "Y yo más".

La amistad no solo la tenía Pérez con Camps y con su esposa, también con los padres de ambos. "Les regalé unos revisteros muy bonitos que hicimos. Comía de vez en cuando con los padres de Camps, nos veía todo el mundo".

En un momento dado, el expresidente valenciano le dijo al Bigotes que "tenemos que hablar de lo nuestro". Álvaro Pérez ha contestado que en aquel momento se podía tratar de los Grammy Latinos, de Fitur, incluso de la reforma de la farmacia de Isabel Bas. "Querían limpiar la cara de la farmacia, y yo les propuse llevar a un diseñador nuestro y me dijeron que no me pasara, porque sabían que yo hacía las cosas bien pero que no eran baratas".

En relación al objeto del juicio, Pérez ha dicho: "Camps era el jefe. Él estaba al corriente de que se iba a hacer el stand de Fitur y que lo íbamos a hacer nosotros".

Antes de su declaración, ha testificado otro de los acusados, Pablo Crespo, que también ha llegado a un pacto con la Fiscalía: "Hemos hecho cosas que no se podían hacer, los dos años de cárcel me han cambiado. Estoy pagando lo que me toca, es duro decirlo".

Nuevo intento de Camps de anular el proceso

En el arranque de la sesión, el letrado de Francisco Camps ha vuelto a intentar que se suspendiera el juicio. En este caso, por las afirmaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el origen de la causa que este domingo plasmó en una entrevista en el diario Abc. Villarejo ha afirmado que fue el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba el que "puso en marcha la operación Gürtel a través de su secretario de Estado como operación política", añadiendo que, "sin embargo", el exdirigente socialista "puso límite para no aniquilar al Partido Popular".

Pero el tribunal ha rechazado "de plano la suspensión del proceso", tras un receso de cinco minutos, asegurando que los hechos que se detallan en el escrito de suspensión del letrado de Camps "ya están resueltos". Según el presidente del tribunal, las palabras de Villarejo no suponen "revelaciones extraordinarias" que deban llevar a paralizar la vista oral.