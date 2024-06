Bustinduy, sobre la decisión del Gobierno de sumarse a la causa del TIJ contra Israel: "No es suficiente"

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó este jueves que España se unirá a la demanda presentada ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) contra Israel por el genocidio que está cometiendo en Gaza. "Por supuesto, España apoyará la decisión que tome el TIJ. La va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplir cualquiera que sea la decisión", ha explicado.

Distintas personalidades de la política se han sumado a esta demanda. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha valorado positivamente esta decisión en la red social X (antes Twitter): "Lo hemos conseguido. España también se sumará a la demanda de Sudáfrica para perseguir los crímenes de guerra de Israel. Seguimos estando en el lado correcto. Dando pasos para parar el genocidio e inspirar a que cada vez más países sigan este camino", ha escrito.

Para Sumar, el apoyo al comunicado de Albares, junto a otras medidas como el embargo de armas (y, más recientemente, la retirada de la embajadora española en Tel Aviv) son cuestiones fundamentales para tratar de frenar el genocidio que el gobierno israelí perpetra en Gaza.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también ha reaccionado. "Otro paso necesario por el que llevamos meses trabajando. Pero no es suficiente: debemos adoptar medidas de presión económica y comercial para poner fin al genocidio y el régimen de apartheid en Palestina", ha publicado en la red social X.

Desde hace meses, Bustinduy lleva manifestando su presión dentro del Gobierno para adoptar esta decisión. En diciembre escribió para Público un artículo donde planteaba medidas para actuar "de manera inmediata".



La líder de Podemos, Irene Montero, no ha tardado en responder a Albares a través de sus redes. "España entra en la denuncia ante la CIJ, pero no rompe relaciones porque la prioridad del Gobierno es no molestar a Israel. 'No tenemos nada contra Israel', dice Albares. La presión mueve al Gobierno, pero nada basta hasta frenar el genocidio: romper relaciones y embargo de armas".



Montero ha hecho mención también a las palabras del ministro "España no toma partido por ninguna de las dos partes". Sobre esto dice: "A tres días de las elecciones entramos en el procedimiento, pero no para ir contra el Estado genocida de Israel… ¿entonces, para qué?"

Ione Belarra también ha transmitido su opinión sobre la decisión del Gobierno: "Nos llega un anuncio (de Albares) absolutamente fake. El ministro de Exteriores ha señalado que España se va a personar en la denuncia que Sudáfrica presentó ante la CIJ, algo que suena muy bien y que claramente busca un titular. Sin embargo, el propio ministro ha reconocido que no vamos a tomar parte ni por Sudáfrica ni por Israel y cito literalmente sus palabras: 'Esto no va contra Israel'".

"Sí, señor ministro, esto sí va contra Israel, contra un Estado genocida y terrorista que ha asesinado a miles de niños y niñas. Si el ministro es incapaz de entender que esto sí va contra Israel y de posicionar claramente a España del lado de Sudáfrica, creo que se está equivocando completamente y que una vez más el Gobierno demuestra que está buscando el titular, pero no pararle los pies a Netanyahu y hacer todo lo que está en nuestra mano para parar este genocidio", ha concluido.

El PSOE se ha pronunciado también y ha mostrado su apoyo al Gobierno. "Es una decisión valiente, coherente y humanista, en la línea de los valores que defiende el gobierno de coalición progresista", han declarado desde el partido.

Añaden que "de la misma forma, seguimos defendiendo que los atentados terroristas de Hamás no pueden ser excusa para una acción militar por parte del Gobierno de Netanyahu que ha provocado decenas de miles de muertos entre la población civil de Gaza, la mayoría mujeres y niños. Las operaciones militares deben detenerse de inmediato. Defendemos un alto el fuego y reclamamos que se permita la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza".