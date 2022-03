Calviño, a Vox: "Se hacen ahora los que apoyan al pueblo"

"Ustedes han votado en contra de todo aquello que permite luchar contra la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los españoles. Por mucho que se escuden en eslóganes y se hagan ahora los que apoyan al pueblo, esa es la cruda realidad. Ustedes no apoyan aquellas medidas que ayudan a los españoles". Así ha respondido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a los ataques del portavoz de la extrema derecha que aseguró en el hemiciclo que "la izquierda ha abandonado a los trabajadores".



Nadia Calviño le recordó a Iván Espinosa de los Monteros que Vox votó en contra de la reforma laboral, del aumento del salario mínimo interprofesional, del ingreso mínimo vital y de todas las medidas de igualdad de género. "Ustedes se han opuesto a todas estas medidas que justamente están teniendo ya un impacto positivo", aseguró la vicepresidente primera del Gobierno. "Se oculta usted detrás de ese tipo de eslóganes para no ser claro con la posición de Vox con respecto a todos los proyectos que tienen un impacto positivo de reducción de la desigualdad".



"La única solución que ustedes ofrecen a los españoles es descalificar a aquellos que protestan contra el Gobierno", le echó en cara a Calviño el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. "No me diga que le falta tiempo y consenso porque ni consenso ni tiempo les ha hecho falta a ustedes para variar la tradicional política española respecto al Sáhara Occidental", reprochó Bal al tiempo que le enumeraba a Calviño las medidas económicas que ya han tomado en Alemania, Italia, Francia y Portugal. "En España nada de nada", dijo Edmundo Bal.



La vicepresidenta primera del Gobierno se defendió: "Entiendo muy bien la zozobra y la incertidumbre que sienten los ciudadanos españoles". Aseguró Nadia Calviño que el Ejecutivo busca responder de manera "eficaz" y no con "medidas milagrosas".