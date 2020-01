El Gobierno dio otro nuevo giro a su estrategia con Catalunya, en una maraña de mensajes contradictorios. Así, a primera hora de la mañana de este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, dio la impresión de que dejaba en el aire la celebración de la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, prevista para el próximo día 6 de febrero en Barcelona.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de descubrir un monolito en memoria de las víctimas españolas del nazismo, Calvo aseguró que ese encuentro "de producirse" se hará para hablar de los problemas de Catalunya en el marco de la "seguridad jurídica" del Estado español y no para afrontar esta conversación desde algunos planteamientos que ha visto reflejados en los medios de comunicación este mismo jueves por parte del independentismo.

Fuentes el entorno de la vicepresidenta aclararon que pese al tiempo verbal que utilizó nunca quiso poner en cuestión que la reunión se celebraría y sólo quiso contextualizar en el marco en que el Ejecutivo iba a celebrarla.

Lo cierto es que sólo una hora después el Gobierno emitió un comunicado en el que informaba de que la reunión entre ambos presidentes se mantenía "como no podía ser de otra manera", pero aplaza la mesa de diálogo hasta que haya un nuevo Gobierno en Catalunya.

En el escrito enviado por el Gobierno se afirma que el Ejecutivo respeta la decisión tomada por Quim Torra de adelantar las elecciones y se reafirma la voluntad del Gobierno de iniciar un proceso de diálogo con las instituciones catalanas para resolver el conflicto.

Pero, a continuación, se dice que el Gobierno espera a iniciar ese diálogo "en cuanto haya hablado el pueblo catalán y se constituya el nuevo Parlament, así como el nuevo Govern". En este sentido, añade la nota: "Cuanto antes se celebren las elecciones y haya nuevo Govern, antes iniciaremos el diálogo".

El acuerdo con ERC fijaba la creación de la mesa de diálogo a los 15 días de formarse el Gobierno

Esta decisión incumple el acuerdo alcanzado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en el que el Ejecutivo se comprometía a formar la mesa de diálogo entre gobiernos a los quince días de estar designado el Ejecutivo.

No obstante, para el Gobierno el proceso electoral no impide la relación entre administraciones para resolver los problemas de la ciudadanía catalana y, en este sentido enmarca que seguirá la colaboración, "y mantiene, como no podía ser de otra manera, el encuentro con el president Torra el próximo jueves, día 6 de febrero".

Además, la nota añade que Sánchez también estará el día 7 de febrero en Catalunya para reunirse con la alcaldesa Ada Colau; y con la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, así como con la entidad "Barcelona Global".