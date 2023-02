La Cámara de Cuentas insta al Gobierno de Moreno a mejorar la gestión de los fondos europeos

Lo dice con el lenguaje propio de los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero lo afirma con total claridad: el Gobierno andaluz debe agilizar los procesos y ponerse las pilas a la hora de ejecutar los millonarios fondos extraordinarios aprobados en el Consejo Europeo de julio de 2020 para dar respuesta a la crisis generada por la pandemia covid.

Con estas palabras lo expresa el órgano que fiscaliza el dinero de la Junta de Andalucía: "En el ejercicio 2021, el grado de ejecución global asciende al 10,37% […]. A 31 de mayo de 2022, el grado de ejecución global se sitúa en el 4,99%, considerando lo ejecutado respecto del total de crédito presupuestado en los ejercicios 2021 y 2022". El informe considera que es "bajo", es decir, que debería haberse gastado más.

Luego, añade: "Se propone establecer medidas que permitan una ejecución eficaz y mayor agilidad en la tramitación de los distintos proyectos orientadas a agotar la financiación extraordinaria asignada […], dado el horizonte temporal de ejecución asociado [a los fondos europeos], maximizando así el impacto de esta fuente de financiación adicional en los servicios públicos. Entre estas medidas, la simplificación y racionalización de todas las fases de los procedimientos, así como la implantación de actuaciones administrativas automatizadas".

Medios y recursos

El informe no fiscaliza el gasto, a dónde ha ido el dinero, sino si la Junta se ha organizado y ha puesto en marcha los medios y recursos para poder aprovechar los llamados fondos Next Generation. El trabajo concluye que aunque sí ha preparado una normativa, no ha añadido personal nuevo ni este se ha coordinado debidamente y, por tanto, todo está verde aún para absorber los fondos.

A Andalucía le corresponden a 31 de mayo de 2022, según la Cámara, 3.610 millones de euros, que se gestionan en su mayoría a través de cinco consejerías: Fomento, Educación, Igualdad, Hacienda y Agricultura. El plan europeo descansa sobre cuatro ejes transversales, que son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Hay de plazo hasta 2024 para ejecutar esta financiación y dos años más para certificarlo todo.

El dinero europeo se reparte a través de transferencias no reembolsables y créditos. "En ambos casos el desembolso de los fondos se hace por tramos y está ligado al cumplimiento de hitos y objetivos, ya que el modelo de gestión está orientado a la consecución de resultados", asegura la Cámara.