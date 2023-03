Camps, sobre las empresas de 'Gürtel': "Su contratación fue una decisión del PP nacional"

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha intentado desvincularse todo lo posible de Francisco Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes, cabecillas del caso Gürtel, en su turno en el juicio por los contratos de la Generalitat con una de las mercantiles de la trama, Orange Market, para los expositores de Fitur en 2009. "Fue una decisión nacional, porque el PP es un partido centralizado, no federal", ha dicho Camps en relación a la contratación de esa empresa.

Camps ha descrito a Álvaro Pérez, que era el ejecutivo de las empresas de Correa en la País Valencià y que declaró que a ambos les unía una relación de amistad, como el "tramoyista", el que "ponía la luz, el escenario".

"Mi lealtad al partido me lleva a que yo no me pregunto esas cosas --ha insistido en relación a que la orden de adjudicar a Orange Market los contratos de la Generalitat Valenciana para Fitur, para la organización de la visita del Papa a València, el Open de Tenis, entre otros, vino del "PP nacional".

"Te quiero mucho"

La fiscal ha mostrado el audio de la conversación de Nochebuena de 2008 entre el Bigotes y Camps en la que el primero le dice "te quiero mucho" y el entonces presidente valenciano le contesta: "Yo te quiero más". En aquella conversación Camps se despide diciendo que "tenemos que vernos para hablar de lo nuestro".

Respecto a esto, Camps ha dicho que "lo nuestro era el PP, el partido", porque Pérez había hecho una convención regional que "había quedado muy bien".

Álvaro Pérez "tenía mi teléfono desde que fui candidato en el 2002, porque era necesario que me avisara por si algo fallaba, algo no estaba aún listo [en relación a los eventos], y el teléfono de mi mujer, ella es farmacéutica, está detrás de un mostrador".

En todo momento, Camps ha querido dejar claro que el Bigotes "no formaba parte de mi equipo personal", pero no ha podido explicar convincentemente a qué se debió una conversación como la de Nochebuena, de ese tono tan amistoso y de confianza.

En esa misma conversación, que se ha podido escuchar en la Sala, al final, Álvaro Pérez habló con la esposa de Camps y esta le dice: "Te has pasado cien pueblos", en relación a un regalo de Navidad que le hizo.

"Estoy libre de cualquier tipo de esclavitud con esta gente. Mi mujer dice cuatro veces que no, que no se lo va a quedar. Somos personas educadas y cuando nos regalan algo pues somos corteses, y le decimos "te lo vamos a devolver", ha explicado Camps, que ha indicado que el regalo de Álvaro Pérez a su hija fue una "pulserita" que hicieron como promoción en Orange Market.

Al finalizar la fiscal Anticorrupción su turno de interrogatorio, Camps ha soltado: "En estos 14 años se me ha impedido hacer cualquier cosa, me han segado mi trayectoria personal. Me encantaría que me dijera "Retiro la acusación" porque me pondría en campaña inmediatamente", ha dicho antes de que el presidente del tribunal le interrumpiera: "Deje de dirigirse así a la Fiscalía, que está aquí por una cosa muy seria".

Una de las declaraciones de Camps que más ha llamado la atención es cuando ha asegurado que él no pintaba nada, ni el PP valenciano, en la contratación de Orange Market y las otras empresas de 'Gürtel'. "En 2003 aparecen estas empresas, ya soy el candidato, y llevan la campaña, porque es una decisión nacional. Yo no pregunto ni quién es. Sería surrealista que yo le preguntara al que pone la luz: "¿Usted para quién trabaja?"

"Fue una decisión de la 'gran instancia', que es el comité nacional de campaña del PP. Nuestro partido es un partido centralizado, no es federado", ha insistido. En un momento dado, Camps ha afirmado "Yo no sabía ni lo que era Orange Market hasta que estalló la causa", en 2009.