Una hora después de la hora a la que debía comenzar el acto central de la campaña seguía llegando gente a las puertas del Madrid Arena. Según Más Madrid, un acto del Ayuntamiento en el Paseo de Extremadura ha dificultado que más de mil personas puedan llegar a su acto central de campaña. La organización esperaba llenar el recinto con 7.000 personas y estaban apunto de lograrlo: han vendido en torno a 6.500 entradas pero al final han acudido más de 5.000 personas. No ha sido un 'pinchazo' pero tampoco han superado el que se habían marcado como el reto de la campaña. Aún así las gradas han estado animadas coreando Más Madrid, los nombres de Manuela e Íñigo y han vestido el recinto con los rostros de los candidatos y banderas LGTBI+.



Los candidatos del Ayuntamiento y de la Comunidad han hecho una "performance" saliendo a hablar un candidato de cada lista para mostrar el tándem. La concejal Rita Maestre ha explicado que con esta fórmula quieren mostrar que hasta ahora han gobernado solos en el consistorio madrileño, pero aspiran a poder hacerlo de la mano a partir de ahora: "Las personas que estamos aquí, con humildad y firmeza, hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera. Para gobernar hay que tener las cosas claras y mantenerse firme en los momentos complicados. Lo hemos hecho solos, ahora queremos demostrar que lo que queremos hacer es trabajar juntos".

El foco de los ataques de los candidatos de Más Madrid ha estado en la derecha, pero también han dejado mensajes al resto de formaciones progresistas. Errejón, que hasta ahora sólo había mencionado a Ángel Gabilondo en campaña, hoy ha ampliado el mensaje a Unidas Podemos y ha pedido a los "aliados" que pongan ganas a la campaña electoral: "A las citas históricas no se puede ir con las manos en los bolsillos y arrastrando los pies. Hay que ponerle pasión. Esta oportunidad no se nos puede escapar".

"Hay quienes prefieren hacer campaña contra Carmena que contra el trío de las derechas"

El candidato a la Comunidad por Más Madrid también ha defendido que la división de las izquierdas en la región puede hacer que ganen: "En las elecciones generales tuvimos una buena noticia: conseguimos que no pasaran los que nos querían llevar a un país de hace 60 años. Ganamos los demócratas. Pero en Madrid todavía los números no daban. Había una ligera mayoría de la derecha, pero hoy las encuestas nos dicen que podemos conseguir una mayoría del cambio".

Un mensaje más diferente han lanzado para el Ayuntamiento. Primero ha sido Maestre la que ha asegurado que votar a Carmena es la "única alternativa" para mantener un gobierno progresista: "Hay quienes prefieren hacer campaña contra Carmena que contra el trío de derecha, pero nosotras no vamos a caer en eso y vamos a repetir que la única garantía para que Carmena siga siendo alcaldesa es votar a Carmena. No hay intermedios". Errejón ha repetido el mismo mensaje consciente de la situación en la capital. Las encuestas electorales no dan a Madrid en Pie, la candidatura de Carlos Sánchez Mato, los votos suficientes para sobrepasar la barrera del 5% y tener representación. Si esto se cumple y se pierden los votos las derechas podrían sumar más que las fuerzas de izquierdas.



"Gobernar para volver a ser una Comunidad unida"

"La duda que tenemos ante nosotros no es si avanzamos o si nos quedamos igual, lo que viene es peor todavía. Los madrileños hemos sufrido mucho: la desigualdad, la corrupción, la especulación… pero lo que viene es peor porque todas las fuerzas políticas cuando están en descomposición ponen la peor cara por eso han puesto a Ayuso. Muestran su peor cara porque vienen con voluntad de hacernos retroceder 40 o 50 años", ha alegado Errejón. El candidato asegura que es fundamental avanzar para vivir sin miedo y volver a ser una Comunidad: "Hoy no lo somos, somos una región dividida y yo quiero volver a garantizar la igualdad de oportunidades".

Las primeras intervenciones han sido del Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible y candidato al Ayuntamiento José Manuel Calvo y la candidata a la Comunidad de Madrid Clara Serra. El primer mensaje que han lanzado ha ido dirigido también a las derechas y en defensa de las derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+: “Quiero lanzar un mensaje feminista a todos esos Abascal, Rivera, Almeida. A todos esos que avivan el rencor contra las mujeres y se acusan unos a otros de ser la derecha cobarde. A todos esos les decimos que ellos son los cobardes y que nos parecen los matones de toda la vida. Les decimos que también se puede ser valientes: para salir del armario hay que ser valiente y para dejar un maltratador también hay que ser valiente. Y les decimos que el feminismo es de mujeres valientes”, ha asegurado Serra.

Acto central de Más Madrid en el Madrid Arena / Más Madrid

Carmena, a Vox: "Parece que sueñan con la dictadura"

Manuela Carmena ha puesto la brocha final al acto de su partido en el Madrid Arena. La parte de su discurso que más ha destacado ha sido el que ha lanzado contra las derechas a las que ha acusado de querer excluir a las personas migrantes y que son diferentes, pero también a las personas mayores: “Me ha parecido enormemente absurdo que se me tilde de una persona senil y pueril porque tengo 75 años. Estoy extraordinariamente orgullosa de tener 75 años porque tengo la enorme dicha de vivir en un país en el que tenemos una seguridad social que hace posible la vida y en una ciudad que es de las más longevas. Quien plantea que los mayores no tenemos sitio está privando al país de una fuerza que se necesita”. Carmena ha contestado así a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo que dijo este jueves que la alcaldesa ejerce una “política senil”.

Carmena critica a Vox por asegurar que hay una "dictadura progresista" y homenajea a los abogado asesinados en Atocha en 1977

La candidata al Ayuntamiento también ha mostrado su preocupación por las intenciones de Vox de “acabar con la dictadura progresista”. “No hay dictadura. Los que conocimos la dictadura sabemos que lo que hay ahora es lo contrario y parece que ellos sueñan con la dictadura”, ha asegurado la alcaldesa. Carmena ha defendido el progreso hacia el que avanza la sociedad y el que promete que quiere mantener desde el Ayuntamiento de la mano de Errejón en la Comunidad: “El progreso significa que hay personas capaces de idear que el mundo sea mejor y gracias al progreso tenemos derechos. Nosotros queremos seguir siendo la locomotora del progreso”. Esto le ha servido para hacer un homenaje a sus amigos y compañeros asesinados en Atocha recordando que esta democracia "costó sangre, vida y esfuerzo" como el de los abogados laboralistas.



La alcaldesa, como oda de la ancianidad, se ha despedido del Madrid Arena recitando el poema de Mi alma tiene prisa del brasileño Mario Andrade:

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.



Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan…



Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.



Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una.