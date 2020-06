El líder del PP, Pablo Casado, continúa la campaña electoral en Galicia, después del acto conjunto con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Pontevedra para arropar al candidato de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo. Este lunes el conservador ha visitado una explotación láctea en el municipio de Cospeito (Lugo). Desde allí ha criticado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Galicia, que el pasado sábado se desplazó hasta Orense para apoyar a su candidato a la Xunta, Gonzalo Caballero.

"Me ofendió que Sánchez estuviera en Galicia y no hablara de nada", ha señalado el líder del PP. "Ni de Alcoa, ni de Ence, As Pontes, Citroën o de las conserveras... ¿Para qué viene a Galicia? ¿Para insultar a Feijoo, para insultarme a mí? Lo que preocupa es que esté tan crispado, está enfadado, viene enfadado, viene a decir que no se le ayuda", ha añadido.

Casado ha asegurado que el PP es un "partido que apuesta por lo rural" y que la gestión de Feijóo al frente de la Xunta "es una referencia para que otras regiones puedan tomar buena nota". "Los españoles tienen derecho a vivir donde quieran, y las administraciones como la Xunta lo favorecen", ha dicho, haciendo hincapié en el ámbito educativo.

Alcoa ha ocupado gran parte de la intervención de Casado, junto con las ayudas del fondo de reconstrucción de la Unión Europa para el sector primario español. La alumninera norteamericana anunció el pasado 28 de mayo el despido colectivo de hasta 534 trabajadores de una de sus plantas en Lugo, alegando "factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente" en su decisión de echar el cierre a la factoría de aluminio. Es la empresa que más puestos de trabajo genera en la provincia lucense y la plantilla y la política local reivindican desde hace años la aprobación del Estatuto Electrointensivo.

Casado: "No hay soluciones al futuro de Alcoa por parte del Gobierno de España"

El líder de los populares ha señalado que "uno de los problemas de los que no habló Sánchez" en su mitin del sábado es Alcoa. "La competencia en energía es del Estado. El único que puede dar una solución es el Gobierno de España, que no se oculten en los burladeros", ha asegurado. Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno "no ha hecho nada" ni por Alcoa ni por la fábrica de Nissan en Barcelona. "No hay soluciones al futuro de Alcoa por parte del Gobierno de España", ha inquirido en un acto sin preguntas de la prensa.



Sánchez aseguró hace unas semanas que el Gobierno está "en diálogo con el comité de empresas" y "buscando inversores" y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sostuvo que Alcoa quiere "subvenciones, subvenciones, subvenciones, en vez de proyectos para mantener el empleo". Por su parte, la oposición gallega critica que Feijóo se lave las manos e ignore el artículo 30 del Estatuto de Autonomía. El BNG, con Néstor Rego en el Congreso de los Diputados, reclamó a Maroto la nacionalización de la planta de Alcoa.