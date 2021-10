El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno de mentir a las instituciones europeas sobre sus reformas. "Cuando dices en Bruselas que ​vas a hacer una reforma laboral, educativa, fiscal o de pensiones, insinuando que vas a hacer lo que ellos te piden y aquí haces lo contrario, llegará un momento en el que le van a pillar", ha dicho sobre Pedro Sánchez en una entrevista realizada en Onda Cero con el periodista Carlos Alsina.

Ante las repreguntas del periodista, que ha afirmado que esto todavía no ha pasado, Casado ha dicho que "esto va a pasar". "Lo que han mandado es falso", ha afirmado, criticando que la "contrarreforma" laboral es lo contrario a lo que pide Europa, igual que la reforma educativa. "Llegará un momento en el que no se puede mentir a todos todo el tiempo", ha insistido.

El líder del PP se ha referido a la situación económica de España, donde ha reconocido que todavía no estamos en quiebra o bancarrota, ante la insistencia de Alsina. "No ha pasado, pero a mí pagan por decir lo que pueda pasar", ha respondido. En este sentido, el periodista le ha recordado que Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y de la misma familia política que el PP, ha valorado positivamente algunas medidas de Sánchez.

Además, ha advertido de que si Sánchez, insistiendo en su mensaje, quiere "girar a la centralidad y la moderación" debe "cumplir con Europa". A su juicio, el camino no es derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy que, ha dicho, ha creado "tres millones de empleos". "Pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que dijo va directamente contra el memorándum de la Comisión Europea del 6 de junio de 2021".

Sobre otros asuntos, el líder de los populares ha opinado que "no es el momento de reformar la Constitución" y que "Sánchez quiere reformarla para dar cabida a sus socios independentistas". Ha señalado, además, que "no hay mejore interlocutores ahora que en el año 78 para reformar el título octavo de la Constitución".

Respecto a la renovación del CGPJ pendiente, ha insistido en poner su condición de cambiar el sistema de elección de los jueces. "A nosotros nos parece bien que el TC se elija como dice la Constitución y nos gustaría que el CGPJ se elija como dice la Constitución. Sánchez prometía lo mismo que yo y ahora lo incumple, y me reprocha que yo quiera cumplirlo", ha dicho. Y además, ha usado a un expresidente del PSOE para transmitir la idea de que no se fía de Sánchez: "Si Felipe González me da la mano, me creo que va a modificar la ley. En el caso de Sánchez, el diario de sesiones tendrá que acreditar la votación". ​

Una "broma" y "cinismo" que el PSOE quiera abolir la prostitución

El líder del PP también se ha referido a uno de los principales anuncios concretos que hizo el PSOE en su Congreso celebrado este fin de semana. Se trata de la intención de abolir la prostitución. En este sentido, lo ha calificado como una "broma" y ha dicho que Sánchez actúa "con cinismo y falsedad", en alusión a uno de los casos que se investiga en Andalucía.

También, en referencia al cónclave socialista, ha destacado: "Este fin de semana hemos tenido dos premios de narrativa: el Planeta y las mentiras de Sánchez".

Gran parte de la entrevista la ha dedicado Casado a criticar la supuesta "radicalidad" de Sánchez y el Gobierno. "¿Por qué me tiene que recetar a mí moderación si no hay otro Gobierno más radical"?", se he preguntado, para añadir que si "quiere girar a la moderación que diga mañana mismo" que "rompe" con Podemos y que "reniega" de los independentistas y Bildu.

