El exdiputado Juan Bernardo Fuentes, en libertad pese a que la jueza considera que hay peligro de destrucción de pruebas

Tras más de cinco horas de declaración en el juzgado Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha dejado en libertad al exdiputado del PSOE Bernardo Fuentes, investigado en el caso Mediador por los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y grupo organizado.

La magistrada ha tomado esta decisión a pesar de que considera que "existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994". Lorenzo-Cáceres "aconsejaba su ingreso en prisión y no su puesta en libertad". Pero se ha visto obligada a decretar su libertad, ya que no hay acusación popular ni particular. Además, el fiscal delegado especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover González, no ha solicitado prisión preventiva, pues mantiene una posición contraria a la de la magistrada respecto al riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía -la única acusación personada en el caso por el momento- tampoco considera que exista peligro de que destruya pruebas.



De los 13 detenidos por esta trama de presunta extorsión a empresarios del ámbito ganadero y alimentario a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en el trámite de ayudas europeas, solo ha ingresado en prisión el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa.

Cuando el pasado 14 de febrero estalló el caso con las primeras detenciones en Canarias y en varias provincias de la península, Juan Bernardo Fuentes Curbelo aún era diputado en el Congreso por Las Palmas, escaño al que renunció ese mismo día tras ser suspendido de militancia con carácter cautelar por el PSOE.

No ha sido hasta este lunes cuando formalmente se ordenó su arresto, una vez que la juez de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife recibió la confirmación oficial por parte del Congreso de que ya no era miembro de la Cámara y, por lo tanto, había perdido su condición de aforado (contra un diputado en Cortes solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo).

Fuentes Curbelo fue detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura), presenció el registro de su vivienda y luego fue trasladado a la Comisaría de Policía de la Avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, en cuyo calabozo ha pasado la última noche.

5.000 euros de "peaje económico"

La Fiscalía cree que la trama Mediador está encabezada por Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte. Según la investigación judicial, los tres pedían un "peaje económico" de 5.000 euros a los empresarios a los que captaban bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública. Para ello se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar "seriedad".

Los informes explican que "el primer paso" que los empresarios interesados debían dar era pagar 5.000 euros, como "peaje económico", a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que estaba presidida por el exdiputado socialista. El propio Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero de 2022 que se iban de "visita" al Congreso, luego a almorzar "y seguían de fiesta el resto del día, una media de entre 3.000 y 3.500 euros "por noche" que pagaban los empresarios.



En su informe, la Fiscalía habla de "la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios".

La Fiscalía habla de una trama "perfectamente definida y coordinada"

La presunta red estaba "perfectamente definida y coordinada", indica el fiscal, que sitúa en su "vértice superior" a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, entonces diputado socialista; su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería, y a Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil.

Junto a ellos, la Policía Nacional, en otro informe, coloca al empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que realizaría funciones de "mediador" entre los supuestos cabecillas y los empresarios captados.

Entre los imputados en la trama, figura también el sobrino sobrino de Fuentes, Taishet Fuentes (PSOE), quien lo sustituyó como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias cuando accedió al Congreso.

Figura principal en los presuntos manejos de la organización, según los investigadores, Taishet Fuentes fue destituido de su cargo en la comunidad autónoma el verano pasado. En aquel momento, el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez (PSOE), explicó que había sido apartado el área de Ganadería por "pérdida de confianza". Sin embargo, el PSOE de Fuerteventura lo iba a presentar como candidato a alcalde del Ayuntamiento de Antigua en las elecciones del próximo mes de mayo. Apartado del partido al igual que su tío, tampoco encabezará ya la candidatura socialista a ese municipio.