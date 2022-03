Castilla y León evidencia que el alejamiento de Feijoo con Vox es más retórico que real

Alfonso Fernández Mañueco tiene libertad absoluta para negociar la formación de gobierno con Vox en Castilla y León. La dirección del partido, en plena transición hasta que se oficialice la elección de Núñez Feijóo el primer fin de semana de abril, no impone líneas rojas a Mañueco y le deja las manos libres para pactar con la extrema derecha, según confirman fuentes de la cúpula nacional del partido. El jueves 10 se constituyen las Cortes de Castilla y León, lo que le otorga dos días más para amarrar un acuerdo que le permita gobernar.

Todavía no es presidente del PP pero Feijóo es ya la referencia ideológica de los suyos. Las distancias con Pablo Casado han sido evidentes en los últimos días y tanto el líder gallego como las dos caras más visibles de Génova en este momento, Cuca Gamarra y Esteban González Pons, escenifican el cambio de discurso de los populares. Gamarra lo hizo ofreciéndole la mano a Sánchez, y Feijóo y Pons confrontando directamente con Vox, al que calificaron sin tapujos de partido de extrema derecha, "populista", "anti autonomista" y "euro escéptico".

Vox ha dejado claro que no le facilitará la presidencia si no entra en el Gobierno

Todo apuntaba a que el "reinicio" del PP pasaba alejarse de Vox hasta que Mañueco pinchó la burbuja: si la gobernabilidad en Castilla y León pasa por un pacto con la extrema derecha se pactará. Y Génova no va a oponerse.

Alfonso Fernández Mañueco no quiere repetir elecciones y Vox ha dejado claro que no le facilitará la presidencia si no entra en el Gobierno. Juan García-Gallardo, candidato de la extrema derecha en CyL, descartó desde un primer momento la abstención: "Tengo que decir de manera rotunda que el resultado de las elecciones nos da el derecho y el deber de integrar el próximo Gobierno de Castilla y León".

Desde entonces, PP y Vox llevan semanas negociando en secreto. Las elecciones se celebraron el 13 de febrero y Vox obtuvo 13 procuradores y un 17,6 % de los votos. Con este resultado los de Abascal exigen a Mañueco que les otorgue el mismo peso dentro del Gobierno que el que le dio a Ciudadanos en los anteriores comicios, que con 14 procuradores obtuvo una vicepresidencia.

Por su parte, Fernández Mañueco quiere agotar todas las vías para gobernar en solitario pactando con Soria Ya! y Unión del Pueblo Leonés(UPL). Un escenario para el que también tendría que llegar a un acuerdo con la extrema derecha para que votase abstención y que parece poco probable teniendo en cuenta que Vox ya ha advertido que si quiere ser presidente tendrá que ser con ellos dentro del gobierno.

Vox no regalará el gobierno

Parece imposible que Mañueco pueda ser presidente sin darse la mano con la extrema derecha y, pese a las declaraciones de los últimos días, el más que probable futuro presidente de su partido le da carta blanca para ello. "Mañueco es la persona elegida por los castellanoleoneses para intentar una sesión de investidura, y es la persona que asume la responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, para tomar decisiones", dijo el pasado jueves Alberto Núñez Feijóo. Preguntando en numerosas ocasiones durante los últimos días por la posible entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León, el presidente gallego insiste siempre en la plena autonomía de Mañueco.

En absoluta sintonía, Cuca Gamarra, que como coordinadora general del partido ha asumido los mandos de Génova en este mes de transición, confirmó este lunes que la postura de Feijóo era también la del PP. "(Mañueco) tiene la capacidad de liderar esas negociaciones y llegar a los acuerdos que crea necesarios", zanjó.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se sumó a ellos y subrayó la libertad de Mañueco a la hora de negociar con Vox. "La mayoría social de Castilla y León no está por unas elecciones. Hay que delegar en Alfonso (Fernández Mañueco). Que tome esa decisión", defendió este fin de semana en una entrevista en el diario El País.

Acostumbrado a una mayoría absoluta en Galicia que le permitía liderar el partido de espaldas a la extrema derecha, Núñez Feijóo se ha topado ya con el otro PP, el que necesita a Vox para gobernar.