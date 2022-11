Más catalán en el médico, las residencias o las autoescuelas: las 100 medidas de la Generalitat para promover la lengua

Garantizar el uso del catalán en la consulta médica, en las residencias de mayores o durante los exámenes de conducir son sólo tres de las propuestas del Govern para promover el uso de la lengua. Tras un Consell extraordinario en la sede del Institut d'Estudis Catalans (IEC) para tratar la situación "preocupante" del catalán, el presidente Pere Aragonès ha anunciado una batería de 100 medidas que se empezarán a aplicar de forma "inmediata". El objetivo es revertir la disminución del uso de la lengua y revisar cada tres meses su cumplimiento. "Queremos hacer llegar el catalán a todas partes, sin tener que justificarnos por utilizar nuestra lengua", ha afirmado el president.

El Govern se ha reunido de forma extraordinaria en la sede del IEC

En una comparecencia ante los medios acompañado de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, Aragonès ha remarcado que el objetivo es "hacer llegar el catalán a todas partes" después de que durante un tiempo no haya estado en el centro de las prioridades políticas. "No hay tiempo que perder, hay acciones que deben llevarse a cabo ya", ha afirmado.

El último informe de la Plataforma per la Llengua alertaba de que la mitad de catalanohablantes no consideran una amenaza cambiar de lengua, aunque el crecimiento de los usos bilingües ha implicado en la práctica un descenso en el uso del catalán. En este contexto, el Govern está ultimando los flecos del Pacte Nacional per la Llengua, que espera firmar a principios de 2023.

Salud, educación y el audiovisual, entre las prioridades

Las medidas anunciadas este martes implican a todos los Departaments de la Generalitat, que han hecho una diagnosis de los principales puntos a reforzar en cada ámbito. Salut impulsará un plan para aumentar el conocimiento de catalán de los profesionales sanitarios y poder garantizar así a los usuarios sus derechos lingüísticos. Actualmente ya está en marcha un plan piloto en el Hospital Clínic que se espera generalizar al resto de centros. Incrementar los cursos para el personal del ICS es otra de las acciones que se hará.

Educació acompañará a 700 centros al año para incrementar el uso del catalán

Otro cambio es que el Govern permitirá a las empresas multadas por infracciones lingüísticas sustituir las sanciones por la inversión en formación de la lengua de su personal. La revisión del Codi de Consum para garantizar la igualdad de catalán y castellano es también una de las medidas que afecta al Departament de Empresa.

El catalán en la escuela ha sido uno de los temas candentes del último año. La estrategia del Govern para blindar la lengua y evitar la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en las aulas parece que resiste, aunque ahora está en manos del Tribunal Constitucional.

Parte de las nuevas medidas incluyen más formación dentro del máster de profesorado de Secundaria para gestionar las nuevas situaciones lingüísticas en la escuela, acompañar a 700 centros al año para incrementar el uso del catalán y evaluar el dominio oral de los alumnos en 6º de Primaria y 4º de la ESO. También el requisito de que todos los docentes tengan el nivel C2 para el curso 2024-2025.

Subvención de cinco series y películas de gran formato

En el sector audiovisual, otra de las prioridades del Govern, Garriga ha destacado la promoción de contenido en catalán y ha anunciado la subvención de cinco películas y cinco series de gran formato este año, que esperan mantener en los próximos años. "Es una política imprescindible que tiene un impacto directo, especialmente en la gente joven", ha destacado Aragonès.

También se impulsará la creación de material de seguridad vial y relacionado con los exámenes de conducir en catalán, y se reclamará que las pruebas se puedan hacer directamente en esta lengua sin tener que pedirlo, como hasta ahora. Además, Interior impulsará una encuesta a Mossos, Bombers y Agents Rurals para evaluar qué uso hacen del catalán.

Interior encuestará a Bombers, Mossos y Agents Rurals sobre el uso de la lengua

El coste de las medidas será asumido por cada conselleria, aunque Aragonès ha remarcado que lo mejor por su despliegue es que se aprueben los presupuestos, actualmente en negociación con Comuns, Junts y, finalmente, también PSC.

Impulsar el catalán en el campo asistencial, como las residencias de ancianos o los centros para personas con discapacidad, también es una de las acciones planteadas. Igualdad ya ha puesto en marcha una estrategia para promover la adaptación al catalán de neologismos como feminicidi, trans o cisgènere, ya aceptadas por el IEC.

Entre las demás medidas, destaca un estudio para evaluar la situación del etiquetaje de productos alimentarios en catalán o seguir trabajando para el reconocimiento oficial de la lengua en la Unión Europea.