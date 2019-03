Las Cortes de Castilla y León, donde el PP roza la mayoría absoluta, han admitido a trámite este miércoles la modificación de la Ley de Caza ley pactada entre populares, Ciudadanos y PSOE para sortear la suspensión cautelar a la actividad cinegética en la comunidad dictada por el Tribunal Superior de Justicia.

La intención de los tres partidos es "blinda" la caza en la región tras la victoria del partido animalista Pacma en los tribunales. En la votación, el PP, el PSOE y Ciudadanos han votado a favor de la admisión a trámite la modificación de la norma, mientras que Podemos se ha abstenido entre críticas a la gestión de la Junta. El representante de IU-Equo ha sido el único que ha votado en contra de admitir a trámite la propuesta de PP, PSOE y Cs.

Todos los partidos firmantes de la modificación han compartido la necesidad de elaborar una nueva ley de caza en Castilla y León que han aplazado para la próxima legislatura. Lo mismo ha reclamado el procurador de Podemos Félix Díez Romero y el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, pero a favor, en ambos casos, de una caza "social", "sostenible", "profundamente regulada" y "acotada" a una serie de especies.

En la práctica, la propuesta de PP, PSOE y Cs incluye en la Ley de Caza el catálogo de especies cazables que anteriormente figuraban en el decreto que fue anulado cautelarmente por un auto del TSJCyL, lo que ha sido considerado como "un parche" por el PSOE pese a firmarla y por Podemos.

En el caso del PP, ha sido su presidente autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha argumentado que lo que está en juego con este debate es "la libertad, la convivencia y el respeto por las ideas ajenas". "No me gusta la caza, no he cazado nunca, pero respeto profundamente a los cazadores", ha dicho Mañueco, convencido de que quienes han recurrido el decreto y la orden de caza y han obtenido el respaldo del TSJCyL son "una minoría que quiere imponer su doctrina a la mayoría silenciosa", lo que ha dicho que no van a aceptar.

En el mismo sentido, aunque con un planteamiento crítico con la "mala gestión" de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por los errores en la elaboración de los decretos y la orden, el procurador socialista José Luis Aceves ha antepuesto que la caza pueda mantener su actividad a las dudas legales de esta modificación.

El más crítico con esta iniciativa ha sido el representante de IU-Equo, José Sarrión, al apreciar, entre otros argumentos, que con esta modificación se está "vulnerando la tutela judicial efectiva de la sociedad civil", al elevar a rango de ley el objeto de la denuncia planteada ante el TSJCyL, lo que precisará de la iniciativa de al menos 50 diputados para elevar el asunto al Tribunal Constitucional. "Está tremendamente mal hecha", ha resumido Sarrión, porque mezcla "churras con merinas" respecto a las especies cinegéticas.

En el caso de Podemos, ha justificado su abstención en la toma en consideración de la proposición de ley conjunta en el convencimiento de que la caza no puede estar suspendida "sine die" ante unas consecuencias económicas y medioambientales "a todas luces graves" para Castilla y León. Asimismo, ha acusado a PSOE y a Ciudadanos de haber "salvado el culo" al PP al que tendrían que haber dejado sólo para salvar un "marrón" generado a lo largo de 22 años de "desbarajustes, sinrazón y falta de ideas" en una gestión cinegética en la que han hecho "oídos sordos" y sólo han dado "palos de ciego".