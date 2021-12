CCOO se suma al paro de transportistas convocado por la patronal estas Navidades

Hace un mes, la patronal del transporte convocó un parón del 19 al 22 de diciembre ante "la grave situación que atraviesan las empresas transportistas y la falta de respuesta del Gobierno". Este cierre patronal no tenía que ver con los trabajadores, sin embargo, Comisiones Obreras (CCOO) ha comunicado este martes que llevará una huelga en todo el país durante el periodo navideño.

La razón que impulsa a CCOO a convocar la huelga es la necesidad de sentarse para debatir el futuro del sector con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la patronal. Según Europa Press, el ministerio de Raquel Sánchez propuso a la patronal una serie de medidas para que no se llevase acabo el parón como la limitación para que la carga y descarga no la realicen los camioneros. Sin embargo, esta propuesta no pasa por la prohibición, por lo que la patronal lo ha rechazado.

Comisiones Obreras ha explicado que no esperaba que el Ministerio negociara solo con la parte empresarial, sin contar con la opinión de los trabajadores. Además, según el sindicato, se envío una solicitud a ambas partes para poder establecer una mesa tripartita, sin obtener respuesta de ninguna de las partes.

CCOO, UGT y USO han convocado una huelga en Murcia desde el 23 de diciembre hasta el dos de enero

Por el momento, CCOO, UGT y USO han convocado una huelga en Murcia desde el 23 de diciembre hasta el dos de enero por la falta de acuerdo para el nuevo convenio colectivo. Así, Comisiones Obreras cree que esta conflictividad "se extenderá si no se aborda de manera seria y decidida, por parte de todos, la anarquía del sector".

Con todo esto, informa Europa Press que Comisiones Obreras no cree que los principales problemas del sector sean los que plantea la patronal: "La competencia desleal llevada a cabo entre las propias empresas y la incapacidad de las distintas Administraciones para poner freno a la variedad de fórmulas fraudulentas de abaratar los costes salariales".