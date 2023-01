CCOO y UGT, tras la espantada de la patronal en el SMI: "No vale negociar solo cuando hay dinero público para empresas"

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, han criticado este martes a la patronal por descolgarse de la negociación que ha cerrado un acuerdo entre organizaciones sindicales y Gobierno para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros.

Este pacto se ha cerrado este mismo martes durante una reunión al máximo nivel entre los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, en la que también han participado miembros del Ministerio de Trabajo y de los equipos sindicales.

La CEOE rechazó participar en esta negociación y se limitó a remitir por escrito su propuesta, que era la de subir un 4% el salario mínimo, hasta los 1.040 euros, a cambio de una rebaja del 20% por parte del Gobierno en las cotizaciones de los sectores agrarios y de empleadas del hogar, y de una modificación en la ley para indexar los contratos públicos a este aumento del SMI (con el objetivo de poder repercutirlo en los contratos vigentes).

"Si esto solo va de acudir a la reuniones cuando se suelta dinero público a espuertas a las empresas pero no para subir salarios, no vale", ha advertido Sordo, que ha defendido que la actitud del empresariado no puede quedarse en una mera "anécdota", sino que debe ser "censurada y criticada".

El líder de CCOO ha recordado que los sindicatos no han estado de acuerdo con muchas de las medidas aprobadas en materia salarial y laboral por los distintos gobiernos que se han sucedido en la historia, pero que siempre han tendido la mano para negociar y han dado "legitimidad al diálogo social", algo que, a su juicio, no ha hecho la CEOE.

Tanto Sordo como Álvarez han calificado de "buena noticia" el acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales para fijar la cuantía del SMI en 1.080 euros, una medida que, probablemente, se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana con carácter retroactivo al 1 de enero. El líder de la UGT ha insistido en los efectos positivos de este incremento que, ha defendido, servirá para mejorar la economía y para crear empleo de manera indirecta al destinarlo las familias al consumo.

"El SMI va directamente a las venas de las trabajadoras y trabajadores que menos tienen. El salario mínimo es un instrumento económico de gran poder: se va a aumentar el consumo y la reactivación económica será importante", ha asegurado Álvarez.

Aunque se ha mostrado satisfecho con este acuerdo, el secretario general de la UGT ha explicado que con esta cuantía de 1.080 euros no queda claro que se alcance el 60% del salario medio, ya que el cálculo que refleja el informe de los expertos del Ministerio de Trabajo se hace en base a los salarios de 2022, y en 2023 se prevé un crecimiento de los mismos: "Tendremos que discutir con el Gobierno y ver de qué manera vamos a hacerlo cada año", ha añadido.