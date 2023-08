La Chunta hablará aragonés en el Congreso para que se le reconozca como al catalán, euskera y gallego

"Esperábamos, al menos, una alusión al aragonés". Lo comenta Jorge Pueyo, diputado de Sumar en el Congreso y representante de Chunta Aragonesista, en conversación con Público. Uno de los temas del día durante la primera sesión de la nueva legislatura, en la que se ha decidido la composición de la Mesa del Congreso y, por ende, su presidenta —cargo que ha caído en manos de la socialista Francina Armengol—, ha sido justo ese: la pluralidad lingüística del Estado.

"Quiero manifestar mi compromiso", ha clamado Armengol, "con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego". Y ha continuado: "Quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso en esta sesión constitutiva".

Aplauso en la bancada progresista, aunque no de toda ella. Jorge Pueyo no ha batido las palmas, precisamente. Esperaba una alusión al aragonés, especialmente teniendo en cuenta cómo se habían desarrollado los diálogos en Sumar y después de varias declaraciones públicas de Yolanda Díaz en referencia a una "modificación del reglamento" de la Cámara Baja para que se adapte a la pluralidad lingüística del Estado en las que incluía de forma explícita el aragonés.

No obstante, Pueyo no deja lugar a dudas. "Yo seguiré hablando aragonés en el Congreso", zanja. Ya lo ha hecho en el juramento de su acta. El diputado arguye que él se expresa en castellano y aragonés en su vida cotidiana y que así lo hará, también, en la Cámara Baja.

Sin duda, la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso ha acaparado gran parte del foco informativo de la jornada. Los diputados independentistas catalanes han fundamentado parte de su apoyo a la Mesa en ello, mientras que EH Bildu y el PNV han celebrado la medida, de la misma forma que Néstor Rego, diputado del BNG.

Fuentes de Compromís también valoran positivamente el uso de todas lenguas en el parlamento español.

Todo esto partiendo de la base de que el aragonés no es una lengua oficial del Estado porque la comunidad autónoma de Aragón nunca lo ha reflejado así en su Estatuto, la forma que fija la Constitución española para oficializar una lengua. En cualquier caso, Pueyo insiste en que "en ningún lugar está escrito que solo las lenguas oficiales y no las lenguas propias e históricas como el aragonés puedan usarse en instituciones como el Congreso".



Sumar habla de "punto de partida"

Las únicas acciones que prevé Chunta Aragonesista en este sentido son, por una parte, continuar usando el aragonés en el Congreso y, por otra, seguir trabajando de puertas para dentro para que se equipare su uso al del catalán, el euskera y el gallego. En cuanto a que Armengol no lo haya citado en su discurso, Pueyo desliza que "esperamos que sea porque no se le ha trasladado la necesidad de incluirlo, o bien porque no le ha llegado".

Por su parte, fuentes de Sumar ponen el acento en la importancia de que se apruebe en el Congreso el uso de lenguas cooficiales, pero especifican que se trata de "un punto de partida" y que "nosotras alentamos a que se hable en todas las lenguas de este país". Incluido el aragonés.

El Partido Socialista remite a Público a las palabras que la propia presidenta del Congreso ha pronunciado durante la mañana del jueves 17 en la sesión constitutiva de la legislatura e insisten en que, durante las próximas semanas, se desarrollará todo lo relacionado con la implantación de la variedad lingüística y se definirán las formas.