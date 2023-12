El CIS no pide una opinión sobre la amnistía, pero sí sobre las protestas en Ferraz: un 44% las rechaza

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público este jueves el avance de resultados de su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de diciembre, el primero tras la investidura de Pedro Sánchez y la composición del nuevo Gobierno de coalición, y que se basa en entrevistas realizadas en torno al Día de la Constitución y la ruptura entre Podemos y Sumar.

En esta ocasión, el barómetro del CIS no pide opinión a los ciudadanos sobre la ley de amnistía a los independentistas catalanes pero sí les pregunta si ven o no adecuadas las manifestaciones convocadas contra esa medida ante la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Un 44,7% de los encuestados las considera injustificadas, pero otro 40,8%, por contra, las justifica. Un 3,5% que tiene dudas.

Al cruzar estos dato con el recuerdo de voto de las elecciones generales del pasado 23 de julio se ve que las movilizaciones tienen un amplio respaldo en Vox, pues un 87% de sus votantes las ve justificadas frente a un 3,7% que no, y en el PP, con un apoyo del 76,2% y un 12,9% que no las justifica.

Pero las movilizaciones también tienen respaldo en los partidos del Gobierno, aunque muy reducido. Así, un 15,4% de los votantes de Pedro Sánchez ven justificadas estas protestas, frente a un 73,6% que están en contra, y un 13% de los electores de Sumar las ve pertinentes, frente a un 81,2% que están en contra. En los partidos independentistas el rechazo a las manifestaciones supera el 85%.

No hay, sin embargo, una pregunta sobre si amnistiar a los independentistas les parece bien o mal. El CIS pregunta a los ciudadanos el grado de conocimiento que tienen sobre el proyecto de ley de la amnistía, pero no les pide una valoración. Casi todos los entrevistados –el 93,8%– aseguran haber oído hablar de esa medida que el PSOE pactó con Junts y ERC. En concreto, el CIS pregunta a los encuestados si han leído la proposición de ley registrada por el PSOE el pasado 14 de noviembre, pero sólo un 11,1% dice haber leído el texto, frente a un 77,1% que no lo ha hecho.

La ley de amnistía sí aparece en la lista de problemas de España mencionados por los entrevistados, con una presencia en el 3,4% de los cuestionarios, pero sí hay un protagonismo de los temas políticos en los primeros puestos, detrás de la crisis económica (31,2%) y el paro (28,1%), que son, por otra parte, los problemas tradicionales que más preocupan a los españoles. Le siguen los problemas políticos en general (24%) y el Gobierno y los partidos (14,4%).

La sanidad, que en el anterior barómetro era la tercera preocupación, cae hasta el séptimo lugar, citada por el 10,7%, seguida de la inmigración (8,6 por ciento) y la vivienda (7,8 por ciento).

La valoración de los políticos

En cuanto a la valoración de los políticos, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido por los ciudadanos para ocupar la Presidencia del Gobierno. El presidente aumenta hasta 11,4 puntos su distancia sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pierde apoyo en este capítulo.

En concreto, el 27,9% apuesta por Sánchez para ocupar la Moncloa (era el 27,7% en el barómetro de noviembre), mientras que el 16,5% cita a Feijóo, que tenía el 21%, una caída de 4,5 puntos que eleva la distancia del jefe del Ejecutivo sobre el líder de la oposición.

Tras ellos, la dirigente de Sumar Yolanda Díaz aparece como la preferida para presidir el Consejo de Ministros para el 8,5%, mejorando así su anterior 6,6%, en tanto que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se deja un punto y queda en el 4,6%

Además, en el muestreo de diciembre el CIS recupera la pregunta sobre la confianza que generan a los españoles los dos principales líderes políticos, con mejores resultados para Sánchez, en quien el 30,9% los encuestados tiene "mucha" o "bastante" confianza, frente a un 67,3% que admite tener "poca" o "ninguna".

En Feijóo, por su parte, confía el 26% de los entrevistados, pero un 72,3% asegura no confiar en el líder del Partido Popular.

En este indicador de confianza no figura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que sin embargo es la mejor considerada en la encuesta, con una nota media de 4,46 puntos; sin llegar al aprobado, se sitúa por delante de Sánchez (4,29), de Feijóo (4,14) y de Abascal (2,78).