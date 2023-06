Comienzan los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas de Cuelgamuros reclamadas por sus familias

El Gobierno se pregunta por qué "le molestan" a Feijóo las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha preguntado en TVE por qué al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le molestan" las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros. "Por fin, y quizás con mucho retraso, la democracia española está dando respuesta a esas víctimas".



Rodríguez ha incidido en que "un país que defiende su democracia y la memoria de quienes la han hecho posible no puede seguir permaneciendo como si esto no estuviera existiendo".



Por eso, ha recalcado que no comprende por qué le molesta a Feijóo que "familias españolas quieran tener enterrados a sus muertos en donde deseen y poder llevarles flores cuando deseen", porque se trata de "dar respuesta y dignidad" a todas las víctimas.



"Esto es la respuesta que da la ley de memoria y esto es el desarrollo de la misma", ha recalcado la portavoz del Gobierno sobre las intenciones del líder de los populares de derogarla si gobierna tras las elecciones generales del próximo 23 de julio.