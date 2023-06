Feijóo asegura que derogará la ley de memoria democrática si gana

Bajo el lema "derogar el sanchismo", el Partido Popular ha ocultado durante la campaña para el 28M la lista de leyes que derogarán si gobiernan. Pero este jueves, Alberto Núñez Feijóo ha recuperado uno de sus primeros compromisos: "Vamos a derogar la ley de Memoria Democrática". "De Bildu", apostilló Feijóo. Sin mencionar ninguna más, el líder de la oposición insistió que anularán "todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y atentan contra las mayorías". La ley del 'sí es sí', la ley Trans, o la nueva ley de educación, también están en el punto de mira de los populares.



También se ha comprometido a "no grabar los patrimonios", es decir, a suprimir el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de coalición esta legislatura.



Feijóo ha dado este jueves su primera entrevista, a El Programa de Ana Rosa, tras el éxito en las autonómicas y municipales y el anuncio de adelanto electoral de Sánchez. "Si a mí me pasa lo que le pasó a Sánchez, le puedo asegurar que mi respuesta sería no presentarme a las generales", aseguró el presidente del PP, que lleva seis meses pidiendo un adelanto electoral. Desde Génova especulan ahora con la posibilidad de que Sánchez no sea el candidato del PSOE el próximo 23 de julio.



"Es incompatible ser un primer ministro de la UE con el mensaje de ayer", dijo Feijóo sobre la intervención de Sánchez en el Congreso ante sus grupos parlamentarios. "Ha vuelto a mutar el partido 'sanchista' en un partido podemizado", cree el líder de la derecha. En ese discurso que molestó tanto al PP como a Vox, Sánchez aceptó el marco impuesto por los populares y respondió: "Derogar el 'sanchismo' es destruir todo lo construido".



Sobre el gran elefante en la habitación de Génova, Vox, Feijóo ha esquivado hablar de pactos. "Si esa fuerza quiere derogar el sanchismo pueden facilitarlo", dijo. La convocatoria de elecciones generales anticipadas fuerza condiciona la estrategia de los populares con la extrema derecha, de la que dependen para gobernar en varias comunidades autónomas, y pretenden retrasar los acuerdos hasta después del 23 de julio para no que salpiquen la campaña de Núñez Feijóo.