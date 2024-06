El comité de huelga de Acerinox se reúne en el Parlamento de Andalucía con todos los partidos excepto el PP

El comité de huelga de Acerinox mantuvo este martes un encuentro en el Parlamento de Andalucía con todos los partidos políticos allí presentes —PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía—, excepto el PP, que gobierna con mayoría absoluta.

"Les hemos hecho la petición igual que a todos. Nos hubiese gustado que estuvieran para trasladarles la preocupación por la mediación y el escenario en el que nos encontramos ahora mismo", manifestó José Antonio Gómez Valencia, portavoz del comité.

Este periódico preguntó al PP por las razones de esa ausencia, pero en el momento de publicación de esta información no había recibido respuesta.

Después de cuatro meses en huelga para negociar un nuevo convenio en Acerinox, no se atisba una pronta solución y la empresa ha puesto sobre la mesa despidos, que los trabajadores cifran entre 450 y 575, más otros 200 en las firmas auxiliares.

"La situación de la plantilla es de preocupación y nerviosismo", dijo Gómez Valencia en una atención a medios, quien añadió que no aguantan más y que se les "ha faltado mucho al respeto" y se les ha "tenido en el olvido". Y ahora, la empresa plantea despidos: "¿A quién le va a tocar? Esperamos que recapaciten. Estamos a la espera de que nos respondan", afirmó Gómez Valencia.

El comité explicó: "La idea de este encuentro es trasladar nuestra preocupación por la negociación del convenio colectivo, que está bloqueada después de la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales [CARL]". Los trabajadores rechazaron por una amplia mayoría en votación la propuesta.

"Hemos venido también –añadió Gómez Valencia– a transmitir a [Juan Manuel] Moreno Bonilla y a su consejera de empleo [Rocío Blanco] nuestra preocupación por esa mediación. A pedirle como trabajadores y votantes explicaciones porque han ocurrido cosas que no debían haber pasado en la mediación".

"Falta de respeto"

Rocío Arrabal, diputada del PSOE, manifestó: "La falta de apoyo a los 1.800 trabajadores de Acerinox por parte de Moreno Bonilla se ha vuelto a evidenciar después de cuatro meses de huelga. Ha sido muy evidente la ausencia del PP. La política está para resolver problemas, si no tiene la capacidad para ellos, que se vaya".

"Ya no se trata –prosiguió– solo de un convenio sino de la pérdida de puestos de trabajo en el campo de Gibraltar. Moreno Bonilla tiene que sentarse con los trabajadores y la empresa en San Telmo y no levantarse hasta que el conflicto no esté resuelto".

Para el parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, el encuentro fue "positivo y productivo". "Hubiera estado bien que estuviera el PP. Me parece un error su ausencia", añadió.

"Nos han contado la actualización de la situación. Ha habido pérdida de confianza de la plantilla en el CARL. Que ha hecho de representante de la empresa, cuando tiene que hacer labor de mediación. Hemos trasladado la intención de apoyar y vamos a traducir eso en iniciativas parlamentarias", agregó.

El diputado José Ignacio García lamentó la ausencia del PP. "Sin ellos y sin el Gobierno, la reunión se ha quedado coja": "Es una falta de respeto hacia los representantes de los trabajadores de la mayor acería del Estado, en huelga desde hace meses, que ninguno de los 58 diputados del PP hayan aparecido. Tampoco la consejera ni el presidente".

"¿Y si hubieran venido los directivos de la empresa? Probablemente hubiéramos tenido a los diputados, a la consejera y al presidente pegando codazos por salir en la foto. Como han venido los trabajadores, pues nada. La empresa está castigando a los trabajadores por votar en contra de la propuesta del CARL, ahora amenazan con despidos. Castigamos en el campo de Gibraltar a quienes buscan alternativas de empleo. Así seguimos", remachó García.