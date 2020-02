El Gobierno de España vendió armas por valor de 2.413 millones de euros en el primer semestre del año pasado y 3.720,4 millones durante todo el ejercicio 2018, según los informes de exportación de material de defensa, otro material y doble uso remitido este viernes por el Ministerio de Industria al Congreso de los Diputados.

La publicación del informe pone fin a un apagón informativo sobre las estadísticas del comercio de armas que se ha prolongado durante un año.

La Ley 53/2007 sobre el "control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso" insta al Gobierno a publicar cada semestre estos documentos sobre explotación de armamento.

Tendrían que haberse publicado los datos sobre el negocio armamentístico de 2018 y la primera mitad de 2019. No obstante, debido a la inestabilidad institucional en España, con Gobiernos que no se formaban y dirigentes que no llegaban a un acuerdo, se produjo este bloqueo informativo.

Este año, los datos oficiales suministrados por el Ejecutivo ponen de manifiesto que la venta de armas bajó un 14,4% en 2018 hasta alcanzar los 3.720,4 millones de euros durante los cinco meses en La Moncloa de Mariano Rajoy y los siete que estuvo al frente Pedro Sánchez.

Tras un año de apagón informativo sobre el comercio de armas, el Gobierno de España ha decidido publicar dicho informe

Proporcionalmente, la cifra se disparó en 2019, el primer año natural completo de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al exportar material de defensa por valor de 2.413 millones de euros en el primer semestre. Esto supuso que en seis meses casi el 65% de lo vendido en todo el año anterior. De momento, el Ejecutivo no ofrece datos del segundo semestre de 2019.

Según informe al Ministerio de Industria en un comunicado, los países de UE y la OTAN representaron el 68,4% de los destinatarios de las exportaciones correspondientes a 2018 pero este porcentaje bajó hasta el 55,8% en el primer semestre de 2019. Dentro de la categoría de material de defensa, se destaca el sector de "aeronaves".

Por su parte, las exportaciones de material policial y de seguridad totalizaron 871.900 euros en 2018 y 69.684 euros en el primer semestre de 2019. Las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso totalizaron 144,5 millones en 2018, y 100,6 millones en el primer semestre de 2019.

Fuerzas del Ejército de Arabia Saudí, el segundo importador de armas de España y uno de los países más señalados por las organizaciones humanitarias de violar derechos humanos. AFP

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, destacó en el comunicado que "España cuenta con uno de los sistemas de control de comercio de material de defensa más robustos, y tiene el deber de asegurar que sus exportaciones no fomentan la violación de los derechos humanos, no avivan los conflictos armados ni contribuyen de forma significativa a la pobreza".

Además, el Gobierno informó de que está trabajando para introducir mejoras a los requisitos actuales con "la creación de un instrumento de verificación ex–post como garantía reforzada para controlar más exhaustivamente el empleo del material exportado".

Se trata de una exigencia adicional que supone la modificación del Reglamento (Real Decreto 679/2014), actualmente en fase de tramitación y pendiente de aprobarse en las próximas semanas, y que servirá para mantener a España "a la vanguardia en lo relativo a controles de este tipo de material".