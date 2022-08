Compromís cree que el "montaje de la extrema derecha" para apartar a Oltra cada vez es más "demostrable"

Carles Esteve, portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, considera que la extrema derecha ha preparado un "montaje" para apartar a Mónica Oltra de sus cargos políticos tras la condena a su exmarido por abusar sexualmente de una menor tutelada. Además, acusa a la oposición de refrendar una ultraderecha que ha hecho un "sainete a costa de una víctima".

"La credibilidad de Compromís se tendría que valorar en la cantidad de juicios y denuncias falsas, la mayoría del PP, de las que se ha salido siempre con toda la solvencia del mundo", defiende Esteve tras las críticas de la oposición que acusan al socio de Gobierno valenciano de "victimizar a Oltra".

La secretaria general del PP valenciano, María José Catalá, critica este martes en la Junta de Síndics que "se ponga en duda la credibilidad de una víctima de abusos que ha pasado un proceso judicial en el que le han dado la razón siete magistrados". Catalá ha indicado que los populares podrían personarse en la causa a partir de la declaración de Oltra y afirma que "la actuación de la Generalitat no ha sido lo suficientemente diligente" en materia de menores.

El PSPV considera "curioso" que el PP ya no mencione a la víctima por su nombre

El Partido Socialista del País Valencià califica como "curioso" que Catalá "no mencione ya ni por su nombre" a la víctima y considera "vergonzosas" las posiciones de la ultraderecha tras los reproches de la familia a las acusaciones populares.

"Cómo puede ser que el PP que ha abanderado toda esta situación tan compleja, tan complicada y tan dolorosa ahora mismo trate de amarillismo los reproches respecto al abandono por parte de los que se habían comprometido", lamenta la síndica socialista Ana Barceló.

"Catalá tendrá que explicar también por qué antes la víctima tenía nombre y ahora se ha borrado. Por qué decían antes que estaba desprotegida y ahora les parece amarillismo que alguien reproche que esa protección que se le había prometido ya no está", asevera la síndica. "No pasemos de un extremo a otro, no pasemos de respetar la justicia a banalizar lo que ha pasado este verano, que nos ha parecido bochornoso", añade.

Por su parte, Ciudadanos denuncia la "baja calidad moral de unos y de otros por intentar sacar rédito político", según declara su la portavoz adjunta, Merche Ventura. "La víctima es la menor abusada", ha remarcado. Desde Vox aseguran que seguirán como acusación popular.