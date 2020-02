La exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruiz-Huerta ha amparado este lunes ante el juez sus críticas a la Policía durante su participación como abogada en un programa de televisión en su derecho a la libertad de expresión, criticando que no se haya tenido en cuente la atenuante de dilaciones indebidas en la causa.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha aumentado su petición y además de una multa de 4.700 euros por calumnias, ha incluido las costas que se deriven de la publicación de la sentencia en medios de comunicación.

Tras concluir la vista, Ruiz-Huerta ha manifestado que se le ha agravado "un poquito" la petición fiscal para que asuma "a sus expensas" el coste de publicitar la sentencia condenatoria.

Su letrado se ha quejado de que no se haya respetado el derecho a la libertad de expresión de su defendida y ha criticado que no se hayan tenido en cuenta las dilaciones indebidas, dado que los hechos se produjeron hace seis años. "Espero que no tengamos que estar igual dentro de otros 6 años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha señalado.

Los hechos se refieren a la participación de la acusada, como abogada especialista en derecho penal y miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA), en el programa de televisión Salvados, cuestión de justicia que se emitió en La Sexta el 1 de junio de 2014.

Ruiz-Huerta, que opinaba y trasladaba sus experiencias como letrada de turno de oficio, realizó distintas intervenciones atribuyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos".

Por su parte, la asociación ALA asegura en un comunicado que las afirmaciones de Ruiz-Huerta están basadas en su "experiencia profesional, y se corresponden con los informes de los organismos internacionales en los que participa España, creadas para prevenir prácticas de tortura y malos tratos, tanto del Consejo de Europa, como de Naciones Unidas".

"Las expresiones de nuestra compañera coinciden con las preocupaciones recogidas por las comisiones de los Comités contra la Tortura, tanto de la ONU como del Consejo de Europa", remarca este colectivo para afirmar a continuación que España ha sido condenada en "reiteradas ocasiones" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por "no investigar la tortura".

En consecuencia, cree que este proceso "versa sobre la libertad de expresión y el derecho de participación en asuntos públicos mediante la descripción y la crítica de situaciones injustas que deben ser modificadas".

"Esperamos que la exculpación de cualquier responsabilidad para la señora Ruiz-Huerta ponga de manifiesto que nuestro país goza de buena salud democrática y que el derecho a la crítica pueda contribuir a corregir los excesos del poder", zanja.