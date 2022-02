La Comunidad de Madrid reconoce ahora que el hermano de Ayuso cobró 283.000 euros de Priviet en cuatro pagos

La Comunidad de Madrid ha admitido este jueves que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cobró de la empresa Priviet Sportive SL –a la que el Gobierno autonómico adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas– un total de 283.000 euros en cuatro pagos, según ha adelantado El Confidencial.

Esos 283.000 euros son la misma cantidad que Pablo Casado, todavía presidente del PP, atribuyó al cobro de una comisión por parte de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña.

"Sobre las informaciones que siguen saliendo relativas al contrato Priviet Sportive: Tomás Díaz Ayuso factura a esta empresa un montante total de 283.000 euros en 2020. Eso se sustancia en cuatro facturas, correspondientes a cuatro trabajos diferentes", se afirma en una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid. Esta cifra es muy superior a los 55.850 euros más IVA en un solo contrato que en un principio detalló a la prensa Isabel Díaz Ayuso que había cobrado su hermano.

El Gobierno madrileño no especifica qué trabajos realizó Tomás Díaz Ayuso; solo admite que, efectivamente, Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros en cuatro pagos a lo largo de 2020. La Comunidad de Madrid no muestra las otras tres facturas porque, asegura, no tiene nada que ver con las mascarillas.

En abril de 2020, al poco de estallar la pandemia, Tomás Díaz Ayuso firmó su suculento contrato por un importe total de 1.512.500 euros, cuyo expediente se tramitó por la vía de emergencia y se otorgó a Priviet Sportive SL a pesar de que esta empresa no tenía experiencia previa en este ámbito ya que se dedica al sector textil y no al sanitario. Aunque, en esos meses, ante la falta de productos sanitarios, muchas empresas se pusieron a fabricar estos materiales.

"La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", afirmó la semana pasada Isabel Díaz Ayuso, quien sólo se refirió a un solo cobro y un solo contrato,