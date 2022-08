Un concejal del PP participó en una macrofiesta ilegal organizada en una zona protegida del Mar Menor

Un miembro del Partido Popular participó en el macrobotellón organizado el en el Mar Menor. De hecho, la Guardia Civil, que se encuentra investigando los hechos y barajando posibles sanciones, ya ha llamado a declarar a Ginés Guzmán, concejal del PP en La Unión (Murcia). Según La Verdad, el concejal tocó junto a su grupo musical, El sitio de mi garaje, en el evento que tuvo lugar en una zona protegida.

Las autoridades investigan si el grupo, del que es batería Guzmán, cobró por la actuación y si sabían que necesitaban un permiso para desarrollar esta fiesta. Además de quién fue el organizador del concierto y si hubo convocatoria.

En concreto, se le investiga por una infracción administrativa. Aunque no ha querido pronunciarse ante los medios, sí ha emitido una nota en sus redes sociales en la que afirma que "no hubo organización ni convocatoria previa, ni siquiera informal" y que no pensaron que "tocar música al aire libre no estuviera permitido".

Guzmán explica que "sólo era una reunión entre amigos", a pesar de que la fiesta congregó a mas de un centenar de barcos. La macrofiesta generó una gran indignación entre los vecinos y los tuiteros que vieron las imágenes.