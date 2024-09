Confirman la absolución de la periodista condenada por difundir informaciones sobre el caso de Laura Luelmo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la absolución de la periodista Raquel Rendón, quien había sido condenada a dos años de prisión por la Audiencia de Huelva por revelar información confidencial sobre el caso de la agresión sexual y asesinato de Laura Luelmo. La sentencia ya es firme, pues ni la acusación particular ni la Fiscalía han recurrido ante el Tribunal Supremo.

Rendón ha expresado su alivio tras cinco años de incertidumbre. Aunque está satisfecha con el resultado, reconoce que el proceso fue una "auténtica pesadilla" que le afectó profundamente, llevándola a una depresión. A pesar de ello, ha declarado que se siente optimista sobre su futuro y agradecida con quienes la apoyaron.

La periodista también ha destacado la importancia de esta resolución no solo para ella, sino para el periodismo en general. "Para mí es la profesión más bonita del mundo y creo que no nos merecíamos ninguno de los compañeros que esta losa pesara sobre nosotros y que no pudiéramos desarrollar bien nuestro trabajo", ha remarcado. Finalmente, ha agradecido a su abogado, su psicólogo y a su círculo cercano por su ayuda durante el proceso.

Inicialmente, Rendón fue condenada por difundir detalles del sumario del caso de Laura Luelmo. Según la Audiencia de Huelva, la información publicada no solo era innecesaria para el interés público, sino que también vulneraba la intimidad de la víctima y su familia.

La sentencia se basaba en el artículo 197.3 del Código Penal, que castiga la revelación de datos confidenciales en perjuicio de terceros. Rendón fue condenada a dos años de cárcel, una multa, y la inhabilitación para ejercer el periodismo durante el tiempo de condena, además de una indemnización a la familia de la fallecida.

No obstante, la periodista recurrió la sentencia ante el TSJA, argumentando que se había vulnerado su derecho a la libertad de información y que no había pruebas claras de que la información hubiera sido obtenida de manera ilícita. También recurrió el Ministerio Fiscal, que inicialmente había solicitado la condena.

El TSJA fundamentó la absolución de Rendón en la falta de pruebas concretas sobre el origen ilícito de la información. La Audiencia de Huelva no había presentado evidencias claras de que la periodista supiera que los datos fueron obtenidos ilegalmente, una cuestión clave para imponer condenas por el delito de revelación de secretos.

El tribunal sostuvo que, aunque la periodista era consciente del carácter reservado de los datos, no se podía concluir que conociera su origen ilegal. Para condenar, sería necesario acreditar este conocimiento, algo que no ocurrió en el juicio.

Finalmente, el TSJA ha absuelto a la periodista, cerrando el caso. La decisión podría haberse recurrido ante el Tribunal Supremo, pero al no hacerlo ninguna de las partes, la decisión es definitiva.

El asesinato machista de Laura Luelmo

Este caso se originó en el contexto del juicio contra Bernardo Montoya, condenado a prisión permanente revisable en 2021 por agredir sexualmente y asesinar a la zamorana Laura Luelmo. La publicación de información sobre el sumario de este caso fue el motivo por el que Rendón fue condenada.

El 4 de diciembre de 2018, Laura Luelmo se había mudado a El Campillo para incorporarse a la plantilla del instituto Vázquez Díaz de Nerva. Unos días después, la familia denunció su desaparición. Con la geolocalización de su móvil, la Policía encontró el cadáver de la joven, semidesnudo y con evidentes signos de violencia. Este caso que conmocionó a España tuvo una gran repercusión mediática.

La Audiencia de Huelva había considerado que Rendón debía haber sabido que la información era confidencial y que su publicación afectaba la privacidad de la familia de Luelmo, pero no pudo probar que la periodista actuara de manera consciente y deliberada con esa intención.

Con la sentencia del TSJA, se cierra uno de los capítulos más difíciles en la vida personal y profesional de Raquel Rendón, quien ahora se enfoca en su recuperación y en el ejercicio de su profesión sin las restricciones que había enfrentado hasta el momento.

La absolución representa una victoria para el derecho a la información y el periodismo en España, especialmente en casos sensibles como el de Laura Luelmo, que atrajeron una gran atención mediática.