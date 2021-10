Más allá de las fotos, declaraciones e imágenes, el primer día del Congreso del PSOE sirvió para trabajar entre bambalinas en la ponencia marco y preparar las comisiones de este sábado que marcarán el proyecto político del PSOE.

En principio hay tres frentes que sortear. El primero lo solucionó nada más empezar el Congreso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, al asegurar que no prosperarán la enmienda que plantean un referéndum para decidir entre monarquía y república, y que los socialistas se mantendrán leales al Pacto Constitucional y al actual modelo de Estado.

No obstante, aún se tienen que votar estas enmiendas y hay algunas que no plantean una apuesta tan clara por la república, pero sí apuntan a que el PSOE debe empezar a plantearse el papel de La Corona dentro de una futura reforma constitucional.

En cuanto al bloque de las "enmiendas feministas", fuentes consultadas apuntan que se han aceptado la mayoría de las propuestas que querían cambiar la denominación de "sexo" por "género". Otros temas más concretos se están discutiendo, pero en la comisión que tratará el asunto parece que hay un amplia mayoría para que prosperen.

Persisten las diferencias con la ley 'trans'

La disputa mayor es si apoyar, o no, gran parte los postulados de la ley 'trans' aprobada por el Gobierno que eran recogidas en la ponencia marco, en especial, la llamada autodeterminación registral de género. Aquí las mujeres del PSOE se oponen mayoritariamente, pero parece que la dirección del partido se inclina por no dar su aprobación a las tesis de las mujeres del PSOE. Además, las feministas quieren garantizar que no se moverá ni una coma en cuanto a la postura de rechazo a los vientres de alquiler.

Sin embargo, otro tema inquieta al Congreso: la financiación autonómica. Juan Espadas, nuevo presidente del Comité Territorial del PSOE, volvió a poner la necesidad de abordar este debate cuanto antes y que el partido fije sus criterios. Cogiendo en relevo de Ximo Puig, el líder andaluz indicó que no se puede dilatar más este asunto.

El debate empezó a crecer en las filas del PSOE, lo que obligó a intervenir a la ministra portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien precisó que el Gobierno está centrado en "no alzar más frentes" con la financiación autonómica, sino en llegar a acuerdos, y ha apuntado a la responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero no precisó si se abrirá la negociación.

A todo ello, los nombres que compondrán la Ejecutiva siguió siendo la comidilla del Congreso, aunque los puestos más destacados son ya conocidos. Sánchez, sin desvelar nada, sólo avanzó que habrá un relevo generacional, “y una importante apuesta feminista y por la diversidad". También habrá una apuesta por el municipalismo.

Pero en el PSOE, en esta ocasión, no se detecta gran pelea por quién entrará en la dirección del partido. Sánchez tendrá manos libres para hacer sus nombramientos y, además, en la mayoría de los casos consensuados con los territorios. Aún así, no habrá nueva Ejecutiva hasta la noche del sábado.